Когда вы купаетесь в заметно грязной ванне, на самом деле не чувствуете, что вы очищаетесь, несмотря на все количество мыла и воды, которые вы используете.

Вам следует регулярно мыть ванную , чтобы уберечь от грязи поверхность, а затем, по крайней мере, раз в месяц тщательно очищайте ее, чтобы убедиться, что она действительно чистая.

Как очистить ванну

Выполните надлежащее усердие перед чисткой, чтобы убедиться, что у вас есть правильные средства для вашей конкретной ванны. Например, если ваша ванна акриловая, будьте осторожны, чтобы не повредить ее скрубберами с металлическими частями. Даже эмалированные ванны можно повредить при использовании неправильного типа щетки.

Извлеките все из ванны

Перед уборкой уберите все туалетные принадлежности, игрушки, бутылки и мочалки – вы не хотите, чтобы на них попали моющие средства. Это отличное время, чтобы выбросить все, что пустое, сломано или не будет использоваться.

Вытрите все предметы, которые вы удалили; наконец, скользкая мыльная пена также может накапливаться на этих предметах.

Очистите плитку и стены вокруг ванны

Если затирка образовалась плесенью и загрязнена, используйте чистящее средство и щетку для затирки. Работайте сверху вниз, следуя инструкциям, а затем полностью смойте остатки чистящего средства. Сбрызните на стены универсальным моющим средством или моющим средством, разработанным для вашей ванной.

Тщательно протрите стены, уделяя особое внимание липким или загрязненным участкам. Проветривайте помещение с помощью открытого окна или вентилятора, если ваше моющее средство содержит отбеливатель или любой другой сильный запах.

Очистите дренаж

Если вы считаете, что сливное отверстие вашей ванны замусорено или прошло некоторое время после очистки канализации, вылейте в сток полстакана пищевой соды, а затем полстакана белого дистиллированного уксуса. Дайте ему постоять пару минут, чтобы разработать засор, а затем промойте его горячей водой.

Нанесите на внутреннюю часть ванны универсальное моющее или моющее средство для ванны.

Оставьте чистящее средство от трех до пяти минут, чтобы оно прошло большую часть грязи, облегчив вашу работу. После этого протрите ванночку сверху вниз. Тщательно промойте эту область.

Избавьтесь от мыльной пены

Устраните мыльный налет с помощью старой зубной щетки или другой маленькой щетки для чистки. Начните чистить углы, где ванна соприкасается со стеной. Следите за другими местами, где собирается мыльная пена. Мыльная пена может быть темного цвета или просто ощущаться как накопление в ванне. Найдите время, чтобы осторожно очистить его.

Вытрите все пятна

Вокруг внутренней части ванны может образоваться кольцо пятен. Это требует особого внимания с помощью щетки и моющего средства. Возможно, вам придется почистить, чтобы полностью удалить это. Тщательно промыть.

Вытрите все еще раз в последний раз

Вытрите ванну досуха, вытерев ее чистым полотенцем или чистящей тканью, убедившись, что в ванне не осталось пятен воды или остатков.

Источник: thespruce

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