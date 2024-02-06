Парамедикиня подчеркивает необходимость рассматривать возможности мобилизации женщин и указывает на важность приготовления почвы для их массового изучения в армии.

В интервью украинским журналистам женщина-бойчина Вооруженных Сил Украины под псевдонимом "Куба Либре" выражает убеждение, что женщины не всегда менее устойчивы или менее сильны по сравнению с мужчинами. По ее словам, в условиях продолжающейся в Украине активной войны необходимо активно привлекать к военной службе представителей обоих полов.

Парамедичка подчеркивает необходимость рассматривать возможности мобилизации женщин и указывает на важность приготовления основы для их массового изучения в армии. Она подчеркивает, что необходимо пересматривать систему мобилизации и внедрять профессиональный отбор в этот процесс.

"Думаю, что со временем у нас таки будет мобилизация женщин наравне с мужчинами. Мы до этого просто еще не дошли… По моему мнению, мотивированная женщина это лучше, чем немотивированный мужчина", – заявила "Куба Либре".

По словам защитницы, очевидно, что следует избавиться от предубеждений в отношении женщин и их военного назначения. Она высказывает мнение, что лучше использовать потенциал женщин для более эффективной армии.

Она отмечает, что не всегда женщины слабее мужчин. Если женщина профессионально выполняет свои обязанности в армии, она может приносить больше пользы.

Бойчина находится на фронте с 2014 года, сначала служила в "Госпитальерах", а затем присоединилась к "Волкам Да Винчи", где вместе с коллегой создали медицинскую службу "Ульф". Хотя в 2019 году "Куба Либре" вернулась в гражданскую жизнь, после начала полномасштабного вторжения она снова вышла в защиту страны.

Источник: hromadske.

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