Не беспокойтесь – есть методы, как удалить старые жирные пятна из одежды, даже после того, как они высохнут.

Выведение жирных пятен , пятен от мази и даже таких вещей, как велосипедная смазка, очень похоже на выведение масляных и бензиновых пятен.

Осторожно промокните бумажным полотенцем, а затем примените раствор для предварительной обработки или средство для мытья посуды – это отличный способ удалить жирные пятна из одежды. Бумажные полотенца могут помочь извлечь жир из ткани, тогда как средство для мытья посуды может помочь разбить пятна, а не позволить им задержаться.

Всегда проверяйте этикетку ухода за одеждой перед отделкой специальных тканей, таких как шерсть и деликатные вещи, которые могут нуждаться в химчистке.

Как вытирать жирные пятна из хлопка и полиэста Что касается всех жирных пятен, чем быстрее вы сможете удалить пятно, тем легче это будет. Используйте средство предварительной обработки пятна и постирайте предмет одежды в самой теплой воде, рекомендованной для одежды.

ИНСТРУМЕНТЫ Нож ЗАПАСЫ Бумажные полотенца

Жидкое мыло для мытья посуды, мягкое средство для стирки или пятновыводитель