Выведение жирных пятен , пятен от мази и даже таких вещей, как велосипедная смазка, очень похоже на выведение масляных и бензиновых пятен.
Осторожно промокните бумажным полотенцем, а затем примените раствор для предварительной обработки или средство для мытья посуды – это отличный способ удалить жирные пятна из одежды. Бумажные полотенца могут помочь извлечь жир из ткани, тогда как средство для мытья посуды может помочь разбить пятна, а не позволить им задержаться.
Всегда проверяйте этикетку ухода за одеждой перед отделкой специальных тканей, таких как шерсть и деликатные вещи, которые могут нуждаться в химчистке.
Как вытирать жирные пятна из хлопка и полиэста
Что касается всех жирных пятен, чем быстрее вы сможете удалить пятно, тем легче это будет. Используйте средство предварительной обработки пятна и постирайте предмет одежды в самой теплой воде, рекомендованной для одежды.
ИНСТРУМЕНТЫ
- Нож
ЗАПАСЫ
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Бумажные полотенца
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Жидкое мыло для мытья посуды, мягкое средство для стирки или пятновыводитель
ШАГ 1: УДАЛИТЕ ИЗБЫТКИ ЖИРА
Соскребите излишки жира ножом для масла, затем осторожно промокните чистым белым бумажным полотенцем или тканью, чтобы удалить как можно больше жира. Использование бумажных полотенец с напечатанным узором может привести к цветопередаче на вашу одежду.
Шаг 2: Натрите мыло или моющее средство
Осторожно вотрите в пятно жидкое мыло (для мытья рук), пятновыводитель или жидкое энзимное моющее средство и оставьте на 10 минут. Если вы используете жидкое мыло для мытья рук, обязательно полностью удалите мыло, тщательно прополоскав его, прежде чем класть предмет в стиральную машину.
Шаг 3: смыть теплой водой
Прополощите или выстирайте в самой теплой воде, рекомендованной на ярлык ухода.
ШАГ 4: ВЫСУШИТЕ ЛИНИЮ
Линия сухая. Никогда не сушите в машине вещи, на которых находился любой вид жира, поскольку ни одна стиральная машина не может полностью удалить жир и может привести к пожару. Тепло может закрепить пятна, которые не удаляются полностью. Если пятно осталось, при необходимости повторите описанные выше действия.
Источник: Maytag
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