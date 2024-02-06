Переезд в новую квартиру может быть увлекательной перспективой, но вы можете обнаружить, что ваша новая арендованная квартира имеет неприятный запах.

Независимо от того, затхло ли ваше новое место, несвежее, пахнет домашними животными или даже пахнет свежей краской, сильный запах в квартире может быть не очень приятным .

Если вы очень хотели переехать на новое место, но вас не встретили теплым приемом, вы можете попробовать кое-что. Вот советы, которые вы можете попробовать, чтобы избавиться от запахов, чтобы ваша арендованная квартира пахла свежестью и чувствовала себя дома.

ШАГ ПЕРВЫЙ: ПРОВИТРИРУЙТЕ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ

Иногда самое простое решение на самом деле самое лучшее. Проветривание квартиры или дома и обеспечение циркуляции свежего воздуха может творить чудеса. Особенно это касается устаревших запахов или легких химических запахов от свежей краски или промышленных очистителей. Возможно, арендодатели или бригады по техническому обслуживанию произвели ремонт и закрыли имущество в ожидании следующего арендатора; Просто подышать свежим воздухом внутрь может быть все, что нужно вашему новому пространству, чтобы позволить запахам распространяться в этом случае.

ШАГ ВТОРОЙ: ПЫТАЙТЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАХОМ

Приобретенные в магазине растворы от запаха могут быть удивительно эффективными, если их правильно использовать. Чтобы устранить затхлые запахи или запахи домашних животных в ковре, можно использовать пищевую соду. Твердые поверхности можно очистить пастой из пищевой соды или раствором уксуса, чтобы удалить вызывающие запах частицы. Раствор воды, мыльного раствора и уксуса может быть особенно эффективен для стен, которые могут обладать остаточными запахами острой пищи или дыма.

Особое примечание: как избавиться от запаха собаки или домашнего животного

Если неприятный запах в вашем доме, кажется, вызван мочой домашних животных, дезодорировать квартиру может быть сложнее. Если вы хотите самостоятельно удалить запах мочи домашних животных, вам понадобится несколько дополнительных инструментов. Ковер, как известно, является виновником запаха мочи домашних животных; используйте черный свет, чтобы определить, где могут быть расположены основные пятна мочи. После того, как вы определили пятно домашнего животного, вы можете использовать чистящее средство ковров на основе ферментов, чтобы точечно обработать это место. Обязательно проверьте очиститель на очень маленьком и незаметном участке.

ШАГ ТРЕТИЙ: СОВМЕСТНО С АРЕНДОДАТЕЛЕМ Устраните УСТОЙЧИВЫЙ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ

Действительно стойкие неприятные запахи в вашей квартире могут свидетельствовать о более серьезной проблеме. Если запах постоянно чувствуется неприятным, а бытовые чистящие средства не справляются, вам нужно будет обсудить проблему с арендодателем или менеджером недвижимости, чтобы узнать, какие решения есть. Для устранения стойкого запаха домашних животных или сильной острой пищи часто нужно приложить значительные усилия. Возможно, уборщикам придется решить вопрос аренды. Возможно, придется удалить или заменить фильтры и ковровое покрытие. Если вы живете в арендованном жилье для одной семьи, вы можете попросить своего арендодателя приобрести домашнее чистящее средство ковров, чтобы вы могли немедленно устранить запах и убедиться, что вы сможете ежегодно тщательно убирать помещение во время аренды.

Источник: rentecdirect

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