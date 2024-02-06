Было бы разумно предположить, что моющие средства – это единственная вещь в вашем доме, которую вам не нужно чистить, но вы ошибаетесь.

Исследования показывают, что обычная губка содержит также много бактерий, как и обычный домашний унитаз, и что этот кухонный герой может содержать более 300 различных типов бактерий. Но нет нужды выбрасывать ее в мусорник — просто выполните эти простые шаги, чтобы очистить губку.

1. Используйте посудомоечную машину

Прежде чем запускать посудомоечную машину, бросьте туда губку вместе с посудой. Просто быстро прополощите ее, выжмите и бросьте. Этот метод практически легок и достаточно эффективен.

2. Используйте микроволновку

Если у вас нет посудомоечной машины, микроволновка также станет отличным инструментом для чистки ваших губок. Осторожно промойте губку, удалив как можно больше мусора. Затем пропитайте ее водой. Разогрейте в микроволновке на высокой мощности примерно минуту. При этом методе внимательно следите за микроволновкой, чтобы губка не пригорела.

Если ваши губки имеют металлический скраб с одной стороны, ни в коем случае не используйте метод микроволновки.

3. Используйте уксус

Чтобы правильно почистить губку, вам не требуются современные приборы. Полноценный очистительный уксус также проделает свою работу. Наполните уксусом емкость, достаточную для вашей губки. Затем тщательно промойте губку, аккуратно удаляя остатки пищи и мусора. Хорошо сожмите, затем опустите в емкость с уксусом. Дайте ему постоять около пяти минут.

Чтобы достать губку, вы захотите надеть кухонные перчатки, поскольку уксус для чистки обладает высокой кислотностью и, как известно, раздражает кожу. Возьмите губку, а затем тщательно промойте ее холодной водой, прежде чем выжать насухо.

4. Используйте отбеливатель

Отбеливатель доказал невероятную эффективность в уничтожении бактерий. В большом ведре смешайте три четверти стакана отбеливателя с одним галлоном воды. Тщательно промойте губки в воде, затем высушите. Опустите губки в ведро с отбеливателем и дайте им постоять примерно пять минут. Надев кухонные перчатки, извлеките губки. Затем тщательно промойте их в холодной воде и высушите.

5. Используйте кипяток

Кипяток является проверенным дезинфицирующим средством. Для этого метода доведите два стакана воды до кипения в кастрюле. Опустите в кастрюлю любые губки, требующие тщательной очистки. Дайте им постоять в кипящей воде примерно пять минут. Дайте им остыть в воде, а затем отожмите их досуха.

Источник: Forbes Media LLC

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