Наличие влажной одежды в помещении может привести к избыточности влаги и сырости, что часто приводит к появлению плесени и плесени, что может быть опасным. Помимо этих проблем белье может сушиться дольше в небольшом, плохо проветриваемом помещении, что со временем может стать неудобной и неприятной.

Чтобы высушить белье в маленькой квартире, мы должны принять во внимание три ключевых компонента: вентиляцию, контроль влажности и сушилку для использования.