Наличие влажной одежды в помещении может привести к избыточности влаги и сырости, что часто приводит к появлению плесени и плесени, что может быть опасным. Помимо этих проблем белье может сушиться дольше в небольшом, плохо проветриваемом помещении, что со временем может стать неудобной и неприятной.
Чтобы высушить белье в маленькой квартире, мы должны принять во внимание три ключевых компонента: вентиляцию, контроль влажности и сушилку для использования.
Продолжайте читать, чтобы узнать, как быстро и легко высушить одежду в маленькой квартире и сделать день стирки гораздо менее тяжелым.
Советы по быстрому высыханию
Если вы сушите белье внутри, рекомендуем использовать стеллаж для сушки одежды, которая все еще может быть жизнеспособным вариантом, не прибегая к портативной сушилке, использующей электричество.
Теплый воздух является существенным фактором во время сушки белья в крошечной квартире, используя сушилку, сушите одежду в самом теплом месте вашего дома.
Потолочное вентиляционное устройство является хорошей мерой для этого, поскольку теплый воздух поднимается вверх и отлично работает, чтобы удерживать пространство на полу от помех.
Все, что осталось, это контролировать влажность и поток воздуха, поскольку вы уже используете тепло вашего дома, используйте вентилятор с открытыми окнами для хорошей вентиляции.
Если у вас достаточно большое домохозяйство, одежду для нескольких людей можно легко высушить в небольшом пространстве, например в прачечной, пустом шкафу или шкафу, даже при относительно низкой температуре.
Вот здесь и начинается магия осушителя воздуха.
Осушитель — это мощный и эффективный способ извлечь влагу из воздуха, обеспечивая почти машинную сушку с меньшим износом одежды и даже меньшим потреблением энергии.
Современные осушители оснащены компрессорами с переменной скоростью (также известные как инверторная технология), которые могут увеличить мощность компрессора для быстрого понижения влажности.
Когда уровень влаги в воздухе достигает желаемого значения, компрессор не отключается сразу, он просто замедляется, потребляя меньше энергии для поддержания уровня влажности.
Это лучше, чем старые, неэффективные осушители, которые включаются или выключаются, что приводит к колебаниям влажности, что может быть неудобным.
Более новые осушители также имеют специальный «Режим стирки», который потребляет больше энергии, но также сушит одежду быстрее всего, обычно менее 4 часов в небольших закрытых помещениях.
Это отличная функция для жильцов квартир или тех, кто сушит многое в небольших помещениях.
Источник: Lifestyle Clotheslines
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