Если дно вашего утюга начинает выглядеть не совсем свежим или совсем обгоревшим, вы, вероятно, интересуетесь, как почистить утюг, не обжигая пальцы в процессе.

Очистить утюг от нагара вполне возможно. При правильном подходе вы сможете восстановить дно вашего утюга и, в свою очередь, сохранить его эффективную работу, как и в первый день, когда вы его получили. Читайте дальше, чтобы узнать о 5 советов, как почистить утюг.

Создайте пасту для чистки утюга с пищевой содой

Пищевая сода является чудотворцем, очищающим все от духовок до посудомоечек. Она также может очистить ваш утюг. Создайте пасту для борьбы с пятнами только из двух столовых ложек пищевой соды и одной столовой ложки воды. Осторожно потрите ею пластину утюга, но старайтесь, чтобы пищевая сода не попала в отверстия для пара. Если паста попала в паровые отверстия, обязательно очистите их… это подводит нас к следующему совету по чистке утюга.

Используйте ватный тампон, чтобы очистить отверстия для пара

Ватные палочки являются идеальным инструментом, чтобы проникнуть в отверстия для пара и очистить их. Замочите их в дистиллированном белом уксусе, прежде чем вставлять, чтобы усилить эффективность борьбы с грязью.

Смочите полотенце в уксусе

Другой способ использовать уксус для чистки вдоль пластины утюга — смочить полотенце в уксусе, а затем положить утюг на полотенце пластиной вниз. Оставьте на 30 минут и протрите. Как новый! Этот метод особенно полезен, если ваш утюг имеет коррозию.

Добавьте уксус в резервуар для воды

Если у вас есть утюг, еще один способ очистить паровые отверстия утюга – наполнить резервуар для воды смесью наполовину дистиллированного белого уксуса и наполовину воды. Затем возьмите старую ткань или полотенце, прогладьте и отпарьте их. Когда вы будете готовить пару, вместе с уксусом из вентиляционных отверстий будут выходить остатки.

Создайте магию с помощью волшебной резинки

Волшебная ластика может творить чудеса с утюгом, особенно если ваш утюг загрязнен жесткой водой. Намочите свою волшебную резинку, а затем протрите прохладной тряпкой при необходимости.

Источник: archdigest.com

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