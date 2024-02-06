Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить жульен в мешочках – вкусные тоненькие блины с курицей и грибами в интересной подаче.

Для приготовления блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука рисовая - 50 г
  • кукурузный крахмал – 50 г
  • молоко – 300 мл
  • яйца – 2 шт.
  • подсластитель по вкусу
  • кокосовое масло - 2 ст.л.
  • щепотка соли

Для начинки (жульена) звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет:

  • филе куриное – 450 г
  • грибы (шампиньоны) - 200 г
  • лук – 2 шт.
  • сметана – 350 г

Марина Боржемская

Тесто на блины готовится элементарно. Эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская просто смешивает в одной миске муку, крахмал, молоко, яйца, подсластитель, кокосовое масло, соль и размешивает все венчиком до однородности, чтобы не было комочков.

Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская жарит блины на хорошо разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны.

Марина Боржемская

Чтобы приготовить начинку, сначала отвариваем до готовности куриное филе. Вареное филе, шампиньоны и лук нарезаем небольшими кубиками.

На разогретой сковороде обжариваем лук вместе с грибами в течение 2-3 минут, затем добавляем курицу и готовим все вместе еще примерно 5-7 минут. После этого звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская добавляет сметану и тушку жульен еще 2 минуты.

Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская выкладывает начинку на блин, делает мешочек, собирая края, и завязывает его зеленым луком.

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