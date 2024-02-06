Эксперт шоу "Зважені та щасливі", популярная фитнес-тренер Марина Боржемская предложила украинцам рецепт полезных блинов и начинки к ним.

Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить жульен в мешочках – вкусные тоненькие блины с курицей и грибами в интересной подаче.

Для приготовления блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука рисовая - 50 г

кукурузный крахмал – 50 г

молоко – 300 мл

яйца – 2 шт.

подсластитель по вкусу

кокосовое масло - 2 ст.л.

щепотка соли

Для начинки (жульена) звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет:

филе куриное – 450 г

грибы (шампиньоны) - 200 г

лук – 2 шт.

сметана – 350 г

Тесто на блины готовится элементарно. Эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская просто смешивает в одной миске муку, крахмал, молоко, яйца, подсластитель, кокосовое масло, соль и размешивает все венчиком до однородности, чтобы не было комочков.

Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская жарит блины на хорошо разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны.

Чтобы приготовить начинку, сначала отвариваем до готовности куриное филе. Вареное филе, шампиньоны и лук нарезаем небольшими кубиками.

На разогретой сковороде обжариваем лук вместе с грибами в течение 2-3 минут, затем добавляем курицу и готовим все вместе еще примерно 5-7 минут. После этого звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская добавляет сметану и тушку жульен еще 2 минуты.

Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская выкладывает начинку на блин, делает мешочек, собирая края, и завязывает его зеленым луком.

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