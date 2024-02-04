Если вам нужно вывести пятна с ковра , не паникуйте, мы собрали 10 лучших советов по удалению сложных пятен с вашего ковра. Независимо от того, это пятновыводитель из ковров, домашние средства или профессиональное средство для чистки ковров, вы найдете способ, который вам подойдет.
Простые шаги для удаления стойких пятен с ковров
1. Промокните пятно, чтобы удалить лишнюю жидкость
Первое, что нужно сделать, когда бокал красного вина или чашка горячего шоколада пролит на ваш ковер, – это взять чистую мягкую ткань или бумажное полотенце и осторожно промокнуть как можно больше пятна. Поглощающее бумажное полотенце мгновенно удалит часть мокрого пятна, чтобы облегчить процесс удаления пятна. Обязательно осторожно промокните, а не трите, поскольку пятно может распространиться больше или затолкнуться дальше в волокна ковра. Избегайте использования горячей воды, так как это может рассеять пятно и ухудшить его.
2. Аккуратно промойте место аварии
Смешайте ¼ уксуса с 1 частью воды и добавьте смесь в бутылку с распылителем. Распылите на область, а затем накройте абсорбирующим полотенцем или кухонной бумагой. Приложите вес сверху (вы можете использовать тяжелые книги или стол) и оставьте на 6-8 часов и повторите, если нужно. Это не самое эффективное решение для всех случаев, но иногда это самые простые вещи, которые могут получить лучшие результаты для тяжелых пятен.
3. Используйте шампунь для ковров
Если у вас дома есть шампунь для ковров или пятновыводитель, попробуйте вывести пятно ими. Если у вас нет специального шампуня под рукой, смешайте пару капель мыльного или стирального порошка со стаканом воды. Если пятно уже присохло к волокнам ковра, попробуйте почистить его щеткой для ковров после добавления шампуня.
Традиционные домашние решения для удаления стойких пятен на ковре
4. Насыпьте немного соли на рану ковра
Это трюк, который никогда не стареет. Если пятно все еще мокрое, насыпьте на него немного соли, чтобы полностью покрыть. Оставьте, пока пятно не высохнет, а затем пропылесосите. Соль поглотит большую часть пятна, поэтому вам будет легче очистить его с помощью чистящего средства ковров или одним из следующих методов.
5. Уксус и раствор жидкого моющего средства
Используйте смесь ¼ теплой воды, 1⁄2 чайной ложки жидкого стирального средства и 1 столовой ложки белого уксуса. Убедитесь, что вы используете неотбеливатель и нещелочное моющее средство. Смочите чистую впитывающую ткань или губку в смесь и промокните пятно. В конце используйте влажную ткань, чтобы промыть водой, и сухую, чтобы впитать как можно больше влаги. Оставить до полного высыхания. Еще один вариант этого раствора – смешать 2 стакана теплой воды со стаканом уксуса и 1 чайной ложкой мыльного средства. Вы можете попробовать оба варианта и увидеть, какой из них дает наилучшие результаты на вашем ковре.
Источник: HSS