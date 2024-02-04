Если вам нужно вывести пятна с ковра , не паникуйте, мы собрали 10 лучших советов по удалению сложных пятен с вашего ковра. Независимо от того, это пятновыводитель из ковров, домашние средства или профессиональное средство для чистки ковров, вы найдете способ, который вам подойдет.

Простые шаги для удаления стойких пятен с ковров

1. Промокните пятно, чтобы удалить лишнюю жидкость

Первое, что нужно сделать, когда бокал красного вина или чашка горячего шоколада пролит на ваш ковер, – это взять чистую мягкую ткань или бумажное полотенце и осторожно промокнуть как можно больше пятна. Поглощающее бумажное полотенце мгновенно удалит часть мокрого пятна, чтобы облегчить процесс удаления пятна. Обязательно осторожно промокните, а не трите, поскольку пятно может распространиться больше или затолкнуться дальше в волокна ковра. Избегайте использования горячей воды, так как это может рассеять пятно и ухудшить его.

2. Аккуратно промойте место аварии

Смешайте ¼ уксуса с 1 частью воды и добавьте смесь в бутылку с распылителем. Распылите на область, а затем накройте абсорбирующим полотенцем или кухонной бумагой. Приложите вес сверху (вы можете использовать тяжелые книги или стол) и оставьте на 6-8 часов и повторите, если нужно. Это не самое эффективное решение для всех случаев, но иногда это самые простые вещи, которые могут получить лучшие результаты для тяжелых пятен.

3. Используйте шампунь для ковров

Если у вас дома есть шампунь для ковров или пятновыводитель, попробуйте вывести пятно ими. Если у вас нет специального шампуня под рукой, смешайте пару капель мыльного или стирального порошка со стаканом воды. Если пятно уже присохло к волокнам ковра, попробуйте почистить его щеткой для ковров после добавления шампуня.

Традиционные домашние решения для удаления стойких пятен на ковре