Пятна крови имеют репутацию тех, которые трудно удалить из одежды, предметов домашнего обихода, таких как простыни и полотенца, и вещей, которые нельзя стирать, таких как матрасы. Эта репутация вполне заслужена, поскольку когда кровь выходит из организма, происходит окисление гемоглобина, в результате чего пятна сменяют алый оттенок, который мы ассоциируем с кровью, на темный ржаво-коричневый.
Эксперты говорят: «Из-за ее сложного состава кровь может быть одним из самых сложных пятен для удаления. Это смесь различных компонентов, таких как белки, клеточное вещество, сахар и жир, что делает его очень стойким и упрямым. Поэтому он нуждается в специальном лечении для полного удаления».
С помощью экспертов по уходу за тканями мы собрали лучшие средства для очистки от крови, а также методы, которые вам нужно знать, чтобы удалить свежие, засохшие, старые и затвердевшие пятна крови, а также пятна крови из предметов, которые нельзя стирать. как матрасы, мебель и ковры.
Как удалить свежие пятна крови
«Когда дело доходит до обработки пятен крови, — говорит эксперт, — важнее всего помнить, что следует обработать пятно как можно скорее, прежде чем оно появится». Он делится своим методом лечения свежего пятна крови.
- Шаг 1. Переверните ткань так, чтобы пятно было лицевой стороной вниз и промойте пятно под холодной водой. "Важно никогда не использовать горячую воду для очистки крови, поскольку это может привести к закреплению пятна", - говорит эксперт.
- Предварительно обработайте пятно крови, нанеся небольшое количество жидкого стирального порошка или пятновыводителя, предназначенного для работы с кровью, непосредственно на лицевую сторону пятна, потрите и оставьте на пять минут .
- Шаг 3. Выстирайте вещь в соответствии с инструкциями на этикетке по уходу. Прежде чем положить ее в сушильную машину, проверьте, исчезло ли пятно крови, поскольку тепло от сушильной машины может вызвать ее окончательное закрепление.
Источник: CNN
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