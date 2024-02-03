Плесень – это микроскопический организм, родственный грибку, который часто встречается в домах. Плесень может расти где угодно в вашем доме при условии, что он имеет доступ к следующему:
- Органические материалы (включая дерево, гипс или бумагу)
- влажность
- Кислород
С течением времени плесень уничтожит все, на чем растет, поскольку она поглощает материал и использует его для получения питательных веществ. Когда плесень созревает, она выделяет микроскопические споры, переносимые воздухом в другие места. В некоторых видах плесени эти споры содержат микотоксины и аллергены. Именно микотоксины и аллергены могут оказывать влияние на наше здоровье и вызывать аллергические реакции.
Плесень может быстро стать проблемой в вашем доме. Если благоприятные условия для его роста, он вскоре распространится на стены и потолок, образуя большие темные пятна, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если ваш дом страдает от плесени, вам нужно лучшее средство для лечения плесени и быстрое и эффективное решение. Если вас беспокоит развитие плесени, вам следует обратиться за советом к опытному специалисту.
Так как избавиться от плесени в доме?
Плесень можно временно очистить по стенам, но важно защитить себя от спор, надев защитные очки, длинные резиновые перчатки и маску, закрывающую нос и рот. Держите дверь комнаты, где вы убираете, закрытой, чтобы споры плесени не выходили в другие части дома, но оставьте окна открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
- подготовьте полиэтиленовый пакет, чтобы забрать всю мягкую мебель, одежду и мягкие заплесневевшие игрушки. Мягкую мебель следует помыть шампунем, а одежду – в профессиональной химчистке.
- наполните ведро водой и мягким моющим средством, таким как жидкость для мытья посуды или мыло, используемое для ручной стирки одежды
- используйте тряпку, смоченную в мыльной воде, чтобы осторожно вытереть плесень со стены. Будьте осторожны, не чистите его щеткой, поскольку это может высвободить споры плесени
- когда вы закончите, воспользуйтесь сухой тряпкой, чтобы удалить влагу со стены
- после этого положите тряпки в полиэтиленовый пакет и выбросьте их
- все поверхности в комнате должны быть тщательно очищены либо влажной вытиркой, либо пылесосом, чтобы удалить все споры
Источник: EnviroVent
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