Если ваш дом страдает от плесени из-за конденсата и сырости, важно понимать, что отбеливатели и бытовые средства не являются эффективными средствами для удаления плесени.

Плесень – это микроскопический организм, родственный грибку, который часто встречается в домах. Плесень может расти где угодно в вашем доме при условии, что он имеет доступ к следующему:

Органические материалы (включая дерево, гипс или бумагу)

влажность

Кислород

С течением времени плесень уничтожит все, на чем растет, поскольку она поглощает материал и использует его для получения питательных веществ. Когда плесень созревает, она выделяет микроскопические споры, переносимые воздухом в другие места. В некоторых видах плесени эти споры содержат микотоксины и аллергены. Именно микотоксины и аллергены могут оказывать влияние на наше здоровье и вызывать аллергические реакции.

Плесень может быстро стать проблемой в вашем доме. Если благоприятные условия для его роста, он вскоре распространится на стены и потолок, образуя большие темные пятна, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если ваш дом страдает от плесени, вам нужно лучшее средство для лечения плесени и быстрое и эффективное решение. Если вас беспокоит развитие плесени, вам следует обратиться за советом к опытному специалисту.

Так как избавиться от плесени в доме?

Плесень можно временно очистить по стенам, но важно защитить себя от спор, надев защитные очки, длинные резиновые перчатки и маску, закрывающую нос и рот. Держите дверь комнаты, где вы убираете, закрытой, чтобы споры плесени не выходили в другие части дома, но оставьте окна открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

подготовьте полиэтиленовый пакет, чтобы забрать всю мягкую мебель, одежду и мягкие заплесневевшие игрушки. Мягкую мебель следует помыть шампунем, а одежду – в профессиональной химчистке.

наполните ведро водой и мягким моющим средством, таким как жидкость для мытья посуды или мыло, используемое для ручной стирки одежды

используйте тряпку, смоченную в мыльной воде, чтобы осторожно вытереть плесень со стены. Будьте осторожны, не чистите его щеткой, поскольку это может высвободить споры плесени

когда вы закончите, воспользуйтесь сухой тряпкой, чтобы удалить влагу со стены

после этого положите тряпки в полиэтиленовый пакет и выбросьте их

все поверхности в комнате должны быть тщательно очищены либо влажной вытиркой, либо пылесосом, чтобы удалить все споры

Источник: EnviroVent

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