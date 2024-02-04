Одной из возможных причин запаха из холодильника могут быть испорченные продукты. Удалите и выбросьте все, что испортилось, и держите свой холодильник упорядоченным, чтобы избежать вероятности забыть о продуктах, прежде чем они испортятся. Вы также можете еще раз проверить, полностью ли закрыты крышки для пищевых продуктов с более сильным запахом.