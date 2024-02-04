Сохранение свежего запаха в холодильнике важно для поддержания качества ваших продуктов. В данном руководстве будут рассмотрены различные методы устранения неприятных запахов из холодильника, от регулярной чистки и ухода до использования натуральных средств, таких как лимоны или пищевая сода.
ЧТО ПРИЧИНА НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА?
Холодильник может неприятно пахнуть по нескольким причинам. Некоторые причины запаха из холодильника могут включать бактерии, разлитую пищу, запахи пищи, просроченные продукты, плесень и т.д.
КАК Устранить запах в холодильнике
Устранение нежелательных запахов из холодильника не должно быть сложной задачей. Возможно, вы сможете избавиться от запаха с помощью нескольких простых шагов и природного дезодоранта. Ознакомьтесь с этими возможными способами, чтобы ваш холодильник снова пах свежестью.
1. УДАЛИТЕ ИСПСАНЫЕ ПРОДУКТЫ
Одной из возможных причин запаха из холодильника могут быть испорченные продукты. Удалите и выбросьте все, что испортилось, и держите свой холодильник упорядоченным, чтобы избежать вероятности забыть о продуктах, прежде чем они испортятся. Вы также можете еще раз проверить, полностью ли закрыты крышки для пищевых продуктов с более сильным запахом.
2. ОЧИЩИТЕ ПОДДОН
Один из способов потенциально удалить запахи из вашего холодильника – очистить поддон для капель. Для этого сначала аккуратно извлеките его из нижней части холодильника. Затем вымойте поддон теплой водой с мылом, если необходимо, добавьте пищевую соду, чтоб нейтрализовать запахи. Промойте его водой, а затем высушите чистым полотенцем или дайте ему высохнуть на воздухе.
3. ОЧИСТИТ ИНТЕРЬЕР
Глубокая очистка внутри холодильника поможет устранить неприятные запахи. Выключите холодильник и извлеките все продукты, а также любые съемные ящики и полки. Протрите внутреннюю часть холодильника теплой водой, мыльным раствором и мягкой тканью или губкой. Обязательно очистите каждый уголок, включая дверные уплотнители, полки и ящики. Промойте внутреннюю часть чистой водой и высушите ее чистым полотенцем. Не кладите какие-либо части вашего холодильника в посудомоечную машину, так как это может повредить их.
4. ПРОВЕТРИТЕ
Чтобы ваш холодильник чувствовался свежее, отсоедините его от сети и очистите внутреннюю часть пастой с пищевой содой (пищевая сода + вода) и мягкой тканью. Протрите его влажной тканью. Дайте ему проветриться с открытой дверцей в течение суток, прежде чем снова подключить его.
5. ЗАМЕНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Замена воздушного фильтра холодильника так часто, как это предусмотрено в инструкции по эксплуатации, поможет сохранить свежий запах.
6. ЗАМЕНИТЕ ВОДНЫЙ ФИЛЬТР
Неприятные запахи вашего холодильника могут быть результатом просроченной замены водяного фильтра. Важно сохранять обновленную замену в соответствии с инструкциями изготовителя во избежание запахов.
7. ОЧИЩИТЕ ЗМОЙНИКИ ВАШЕГО ХОЛОДИЛЬНИКА
Грязные змеевики испарителя также могут являться причиной появления неприятных запахов. Эти змеевики часто находятся в задней части морозильной камеры и обеспечивают циркуляцию холодного воздуха в обоих отделениях. Если они забиты пылью и грязью, ваш прибор может вонять и не работать должным образом. Вы можете пропылесосить змеевики холодильника щеткой или щелевым инструментом, чтобы удалить пыль и грязь.
Источник: Maytag
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