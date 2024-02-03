Против него возбуждены уголовные дела по обвинению за несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.

В Днепропетровской области будут судить пограничника из Луганской области. Обвинительный акт против него был направлен в суд Днепропетровской области. Об этом говорится на странице специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.

24 февраля 2022 установлено, что военнослужащий самовольно покинул свое место службы и покинул район выполнения задач отдела пограничной службы в Старобельском районе Луганской области.

На оккупированной территории он вступил в сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями незаконных вооруженных формирований "Луганской народной республики" (ЛНР). Получив от них предложение, он добровольно принял должность "Генерального директора Государственного учреждения Луганской народной республики "Беловодского краеведческого музея".

Против него возбуждены уголовные дела по обвинению в дезертирстве и коллаборации (часть 4 статьи 408, часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним также, что на Днепропетровщине заявлено о подозрении во взяточничестве против двух работниц территориального сервисного центра МВД Украины в Каменском и двух гражданских лиц, принимавших участие в организованной группе.

Фигуранты за деньги помогали получить талоны, а также решить вопросы регистрации транспортных средств.

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.