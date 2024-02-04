Духовка – это один из тех приборов, которые вы просто забываете почистить, пока сыр для пиццы не расплавится на дне, и вы вдруг вспоминаете, что вам нужно действительно обслуживать эту технику.

Очистка духовки включает в себя чистку стеклянной дверцы, которая со временем накапливает грязь от брызг пищи.

По мнению экспертов, вы не можете очистить стеклянную дверцу духовки так же, как вы чистите остальную духовку. Ниже мы собрали лучшие практики и советы относительно того, как часто чистить стеклянную дверцу духовки, как их действительно чистить и чего нельзя делать.

Что вам понадобится

Уксус

Салфетка из микрофибры

Пищевая сода

Мыло для посуды

Неабразивна губка

Дополнительно: чистящее средство для нержавеющей стали

Как очистить наружную часть стеклянной дверцы духовки.

Сара Сан-Анджело, профессиональная уборщица, предлагает раствор уксуса и воды в соотношении 50/50 для очистки внешней стороны стеклянной дверцы духовки. Чтобы протереть стекло, используйте салфетку из микрофибры. «Если ваша духовка изготовлена ​​из нержавеющей стали, вы можете использовать чистящее средство для нержавеющей стали», — объясняет она.

Никогда не мойте стекло, пока оно горячее. "Дайте духовке полностью остыть, прежде чем чистить стекло", - сказал Сан-Анджело. Кроме того, старайтесь не использовать жесткие чистящие средства или действительно абразивные растворы, которые могут повредить поверхность.

Как очистить внутреннюю часть стеклянной дверцы духовки.

Очистить внутреннее стекло духовки легко, но может потребоваться немного смазки. "Мне нравится смешивать 1/2 стакана пищевой соды с водой, чтобы сделать пасту - я также добавляю несколько капель мыльного средства", - сказала Сан-Анджело. «Пищевая сода является абразивной, а мыльное средство устраняет жир. Разложите по стеклу и оставьте на 15 минут. Затем возьмите неабразивную губку и потрите. Протрите бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры».

Если вы обнаружите, что раствор пищевой соды выводит грязь не так легко, Джессика Руэнц предлагает создать раствор уксуса и воды — одна часть дистиллированного белого уксуса на четыре части воды. "Смочите чистую ткань без ворса в растворе, а затем смойте пасту из пищевой соды, которой вы чистили поверхность", - предлагает она. «Потом высушите и отполируйте стекло чистой тканью из микрофибры, чтобы добавить блеск без полос. Обычное вытирание частиц пищи и пятен влажной тряпкой поможет избежать более жесткой глубокой очистки позже».

Не забывайте, что между передней частью дверцы духовки и внутренней частью есть пространство. "Дверцы вашей духовки в основном имеют две стеклянные панели с пространством посередине", - добавляет Сан-Анджело. «Иногда это пространство также может стать грязным. К сожалению, единственный способ очистить эту часть – снять дверцу с плиты и почистить ее».

Источник: Southern Living

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