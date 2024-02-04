Используйте средство для мытья посуды и воды или спрей для чистки нержавеющей стали на мягкой ткани или губке. Если у вас есть элементы управления стеклом, можно использовать средство для чистки стекла. Протрите мягкую ткань насухо и выключите блокировку управления. Читайте дальше, чтобы узнать, как часто протирать микроволновку, другие способы очистки внутренней части и что делать с новой микроволновой печью перед первым использованием.

Источник: Whirlpool

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