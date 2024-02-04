Грязная микроволновка может вызвать раздражение, начиная от брызг, которые могут отслаиваться на вашей пище, и заканчивая пятнами, которые делают вашу кухню грязной. Выберите из следующих тем, чтобы узнать, как легко очистить микроволновку изнутри и снаружи с помощью обычных бытовых средств, таких как уксус и пищевая сода.
Инструкция по чистке микроволновки
Достичь блестящей чистоты микроволновки внутри и снаружи можно за несколько простых шагов. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы узнать, как тщательно очистить микроволновку внутри, поворотный столик и внешнюю часть.
Запасы
- Емкость для микроволновки
- вода
- Средство для мытья посуды
- Мягкая ткань или губка
- Спрей для чистки нержавеющей стали (опционально)
- Уксус (по желанию)
- Лимонный сок (по желанию)
- Пищевая сода (по желанию)
Очистите микроволновку внутри
Глубокая очистка микроволновки так же просто, как удаление остатков и брызг. Ознакомьтесь с советами по очистке микроволновой печи, следуя приведенным ниже шагам.
Шаг 1. Размягчите тяжелые наросты (необязательно)
Нагрейте 1 стакан воды в емкости для микроволновки в течение 3-4 минут. Пара может помочь ослабить грязь. Попытайтесь добавить 1 столовую ложку уксуса в воду для дополнительной очищающей силы.
Шаг 2. Очистите микроволновку моющим средством для посуды
Протрите внутреннюю часть мягкой тканью, смоченной в воде с небольшим количеством мыльного средства. На моделях из нержавеющей стали протрите в направлении волокна металла.
Шаг 3: промойте и высушите
Промойте микроволновку чистой водой и протрите насухо мягкой тканью без ворса.
Помойте поворотный столик микроволновки
Ваш поворотный столик для микроволновки очень используется. Чтобы ваша микроволновка выглядела чистой, регулярно очищайте ее от разливов и брызг от томатного соуса или взрывающихся яиц.
Перед чисткой дайте поворотному столу полностью остыть. Теплый или горячий поворотный стол может разбиться, если его опустить в воду.
Шаг 2: мойте вручную или в посудомоечной машине
Чтобы мыть вручную, используйте мыльную воду и неабразивную мочалку или посуду. Чтобы мыть в посудомоечной машине, проверьте инструкцию к микроволновке, чтобы узнать, можно ли мыть в посудомоечной машине.
Шаг 3: Высушите и замените поворотную платформу
Высушите поворотную платформу и замените ее сразу после чистки. Не используйте микроволновку без поворотного столика.
Очистите внешнюю часть микроволновки
Узнайте, как легко очистить ежедневные пятна, отпечатки пальцев и жир, которые мешают вашей микроволновке выглядеть наилучшим образом.
Шаг 1. Включите блокировку управления (необязательно)
В некоторых микроволновых печах с сенсорным управлением можно блокировать управление, чтобы избежать случайного нажатия кнопок при чистке.
Шаг 2. Протрите и высушите внешнюю поверхность
Используйте средство для мытья посуды и воды или спрей для чистки нержавеющей стали на мягкой ткани или губке. Если у вас есть элементы управления стеклом, можно использовать средство для чистки стекла. Протрите мягкую ткань насухо и выключите блокировку управления. Читайте дальше, чтобы узнать, как часто протирать микроволновку, другие способы очистки внутренней части и что делать с новой микроволновой печью перед первым использованием.
Источник: Whirlpool
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