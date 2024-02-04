Электрический чайник может помочь упростить ваше утро, но поддерживать его в чистоте важно для сохранения уникальных вкусов и ароматов чая и кофе. Хотя вы, конечно, хотите, чтобы ваш электрический чайник выглядел красивым, природные минералы в вашей воде также могут накапливаться внутри него, влияя на вкус вашего горячего напитка или хлопьев и производительность электрического чайника. Продолжайте читать, чтобы узнать, как чистить электрический чайник.
КАК ЧАСТО НУЖНО ОЧИЩАТЬ ЭЛЕКТРОЧАЙНИК ОТ НАКИПЫ?
Чтобы ваша утренняя чашка чая была идеальной, стоит сделать ежедневную привычку чистить электрический чайник, а также регулярно очищать его от накипи примерно раз в месяц, если вы пользуетесь чайником ежедневно.
Очистка от накипи – это процесс удаления известкового налета внутри чайника, который происходит от кальция, магния и других минералов, содержащихся в вашей воде. Если у вас жесткая вода, вам может понадобиться чаще очищать электрочайник от накипи, поскольку жесткая вода имеет большее содержание минеральных веществ, чем мягкая.
Что такое накопление в электрическом чайнике?
Когда вы нагреваете воду в чайнике, вода может оставить отложение кальция из природных минералов в вашей воде. Быстрота накопления этих отложений, скорее всего, связана с жесткостью воды в вашем доме. Это накопление может повлиять на вкус горячих напитков.
КАК ПОЧИСТИТЬ ЭЛЕКТРОЧАЙНИК УКСОМ
Благодаря мягкой кислотности уксус является хорошим решением для расщепления минеральных накоплений в электрическом чайнике. Это следующее наилучшее решение после использования специализированного средства для удаления накипи и доступного домашнего решения для чистки и удаления накипи.
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ ДЛЯ ЧИЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА
Очистка электрического чайника – это простой процесс, для которого понадобится всего несколько бытовых вещей.
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Ежедневная уборка: Чтобы поддерживать внешнюю поверхность чайника в чистоте, используйте влажную ткань, чтобы удалить брызги воды и остатки, затем высушите и отполируйте мягкой тканью.
- Внутренняя очистка и удаление накипи: для очистки или удаления накипи внутри необходимо около одной чашки белого уксуса.
Чтобы ваш электрический чайник работал на самом высоком уровне, вы захотите знать, как очистить чайник от накипи с помощью уксуса.
Шаг 1: Смешайте воду и уксус
Наполните электрический чайник 1 частью белого уксуса и 3 частями воды.
ШАГ 2: Доведите смесь до кипения
Доведите смесь до кипения уксуса и воды и дайте постоять в течение ночи, прежде чем слить раствор.
ШАГ 3: СЛОЙТЕ ЧАЙНИК
Наполните электрочайник водой, доведите до кипения, затем слейте. Повторите дважды, чтобы устранить запах или вкус уксуса, после чего ваш электрический чайник снова будет готов к использованию.
Источник: KitchenAid
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