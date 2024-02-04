КАК ЧАСТО НУЖНО ОЧИЩАТЬ ЭЛЕКТРОЧАЙНИК ОТ НАКИПЫ?

Чтобы ваша утренняя чашка чая была идеальной, стоит сделать ежедневную привычку чистить электрический чайник, а также регулярно очищать его от накипи примерно раз в месяц, если вы пользуетесь чайником ежедневно.

Очистка от накипи – это процесс удаления известкового налета внутри чайника, который происходит от кальция, магния и других минералов, содержащихся в вашей воде. Если у вас жесткая вода, вам может понадобиться чаще очищать электрочайник от накипи, поскольку жесткая вода имеет большее содержание минеральных веществ, чем мягкая.