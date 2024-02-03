В страшном ДТП в Ровенской области погибли четыре человека - родители двух многодетных семей.

Летальное происшествие произошло сегодня, 2 февраля, около 10:00. Четверо человек из Березновской общины, погибших 2 февраля в ДТП в Ровенской области, были родителями 13 детей. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Сообщается, что на автодороге у села Михалин в Ровенском районе произошла авария, в которой столкнулись грузовик "DAF" и "Mercedes-Benz Vito". По предварительным данным, погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки.

Позже стало известно, что в результате ДТП еще пострадали 37-летняя жительница села Богуши и 44-летний односельчанин. Последний, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице.

"Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской общины. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека. Без родителей и матерей остались дети из двух семей этой общины. В одной из семей родителей потеряло восемь несовершеннолетних детей, в другой – пятеро", – сообщил глава областной администрации.

По словам Александра Коваля, все дети теперь находятся на попечении родственников. Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким погибших и взял ситуацию под личный контроль, указав, что в трагический момент дети должны иметь поддержку.

Следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении ПДД, что привело к гибели нескольких человек.



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