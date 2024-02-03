Если в вашей ванной есть краны для раковины, очень важно содержать их в чистоте и порядке.

Чистый кран в ванной комнате – залог эстетичного вида всего дома. Мы рассмотрим несколько простых шагов по очистке и уходу за смесителями для раковины.

Прежде всего, давайте поговорим о том, почему так важно заботиться о смесителях для раковины. Впоследствии на поверхности крана может накапливаться грязь и копоть, что не только выглядит непривлекательно, но также может привести к коррозии или другим повреждениям.

Поддержка чистоты кранов и регулярная проверка на наличие проблем гарантирует, что они прослужат дольше и продолжат работать правильно.

Итак, без лишних слов, давайте научимся чистить и обслуживать эти краны для раковины!

Соберите необходимые материалы для очистки крана

Когда дело доходит до чистки крана, перед началом работы необходимо убедиться, что у вас есть все необходимое. Сбор требуемых материалов является первым шагом в этом процессе.

Для работы вам понадобится несколько вещей:

ведро теплой воды

мягкое мыло или средство для мытья посуды

мягкая ткань из микрофибры или губка

старая зубная щетка

немного белого уксуса

Средство для удаления накипи (если они плохие)

Эти предметы помогут вам избавиться от грязи и минеральных отложений на кранах раковины.

Теперь, когда все необходимое готово, пора приступить к уборке!

Как очистить кран уксусом.

Теперь, когда у вас есть все необходимые принадлежности, пора почистить краны в ванной.

Во-первых, отключите подачу воды во избежание несчастных случаев. Затем удалите из крана видимый мусор и грязь с помощью влажной тряпки.

Затем смешайте равные части уксуса и воды в миске и смочите ткань в растворе.

Используйте смоченную ткань, чтобы протереть всю поверхность крана. Особое внимание уделите труднодоступным местам, таким как щели и стыки.

Тщательно укрыв все, используйте другую чистую ткань, чтобы смыть остатки теплой водой.

Поздравляем! Теперь ваши смесители для раковины сияют чистотой и снова готовы к использованию!

Уксус – очень хороший ингредиент, что поможет вам улучшить блеск хромированного крана для раковины, поскольку он действует быстро и не так повреждает, как химические чистящие средства.

Как очистить кран пищевой содой

Есть простое решение, которое, вероятно, уже есть у вас в ванной – пищевая сода!

Пищевая сода поможет удалить грязь из смесителей в ванной и сделать их сияющими чистыми. Все, что вам нужно сделать, это смешать пищевую соду и воду, чтобы получилась паста, нанести ее на краны, оставить на пару часов, а затем потереть чистящей поверхностью или зубной щеткой.

Наконец промойте водой и вуаля! Ваши краны будут смотреться как новые.

Использование пищевой соды для чистки кранов предотвращает образование известкового налета на кранах в будущем. Это также отличный вариант для удаления известкового налета, поэтому вам не придется беспокоиться о его отложении.

После очистки кранов содой используйте мыльную воду и сухую тряпку, пока следы не вернутся.

Источник: Letta London

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