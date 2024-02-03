В судебном процессе житель Ровенской области отрицал свою вину, утверждая, что имеет многочисленные болезни.

На территории Ровенской области мужчина, успешно прошедший военно-врачебную комиссию, но решительно отказавшийся от вызова на службу по повестке, был осужден. Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области.

В судебном процессе он отрицал свою вину, утверждая, что имеет многочисленные болезни, которые не были учтены во время медицинской экспертизы.

По материалам дела, 17 мая 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину способным к военной службе в условиях военного положения. На него была вручена повестка на 22 мая, однако он настойчиво отказался от нее и уклонился от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина отвергал свою вину, утверждая, что у него "много хронических заболеваний, которые ВЛК не учла", хотя он не подавал апелляцию на решение медицинской комиссии.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса (уклонение от вызова на военную службу во время мобилизации) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, заменив его двухлетним испытательным сроком.

Напомним, что обновленный проект закона по мобилизации предусматривает обязательства граждан Украины, которые выехали за границу и были изъяты из военного учета из-за выбытия за пределы страны сроком более 3 месяцев, снова вступать на военный учет.

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