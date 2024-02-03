Правительство Украины проинформировало администрацию президента США о вероятном решении об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на два анонимных источника.
В материале говорится, что должностные лица Белого дома не поддержали и не отрицали решения Украины, однако в администрации президента Джо Байдена признали вероятное решение суверенным выбором президента Украины.
"Благодаря предупреждению Белый дом имел возможность призвать Зеленского пересмотреть судьбоносное решение, хотя решил этого не делать", - сообщили источники издания.
Украинцы поделились мнениями в комментариях относительно вероятного увольнения Залужного:
"Моральный дух войск давно никакой, так что отставка Залужного, не дай Бог, его не ухудшит",
"Отношение двоякое. С одной стороны он герой Украины и символ несокрушимости, с другой - третий год война и ничего не меняется, о**и потихоньку продвигаются...",
"Это все отвлечение народа от чего-то важного, держащего в стрессе, начали вылезать сомнительные персоны и что-то вбрасывать, закон о мобилизации не для простого народа, проверяют на реакцию?",
"Незаменимых людей нет!", – пишут украинцы в комментариях.
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