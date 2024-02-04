Мобилизация в Украине продолжается, тем временем больницы могут обязать сообщать ТЦК о стационарном лечении определенной категории людей.

Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, что медучреждения планируют обязать сообщать ТЦК о стационарном лечении военнообязанных от 18 до 25 лет

Об этом говорится в обновленном проекте по мобилизации в Украине.

Сообщается, что правительство во время мобилизации в Украине предлагает некоторые изменения военного учета призывников.

В частности, речь идет о том, что больницы могут обязать сообщать о лечении военнообязанных.

Таким образом, если новый законопроект во время мобилизации в Украине примут, то руководители больниц должны будут сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре людей от 18 – 25 лет.

В законопроекте говорится, что больницы будут отчитываться о поступлении пациентов данной категории трех дней.

Однако стоит отметить, что сейчас это лишь не принятый проект закона, поэтому в него еще могут внести изменения.

В комментариях украинцы поделились мнениями относительно изменений во время мобилизации в Украине:

"А чего у всех чиновников жизни все лучшее состояние растут а простой народ погибает за их прекрасную жизнь в законах которые они пишут о них ничего нет",

"Пусть еще колючую проволоку нацепят на больницы",

"Я так понимаю что скоро у нас прав вообще никаких не будет... там кто-то скажите им о правах человека".

Источник: 24 канал.

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