Мобилизация в Украине продолжается, между тем военный выразил свое мнение по поводу призыва.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому военный аргументировал свою позицию по призыву.

Командир роты ударных БПЛА "Ахиллес" 26-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко выразил мнение, что все граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет должны быть военнообязанными.

В эфире телемарафона он сообщил, что нужно сформировать финансирование в государстве, а также должна быть разветвлена ​​сеть учебных заведений, где все пройдут всеобщую военную подготовку.

"Это личное мое мнение, мое отношение к подготовке украинской нации общевойсковой. Я считаю, что все граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет должны быть военнообязанными", - сообщил военный.

По его словам, такая подготовка нужна в первую очередь для того, чтобы каждый в случае необходимости во время мобилизации в Украине готов защитить семью, дом, улицу и страну.

Пользователи сети в комментариях отреагировали на такое предложение военного по мобилизации в Украине:

"и силовые структуры, и депутаты, министры, прокуроры и судьи?",

"может военные будут воевать ( с 10 летним опытом) , спрятавшись на сумских , ровенских и т.д. Направлениях , а мобилизованные ребят отправляют на 0 , ибо «героями хотят быть этой войны»

"Почему из 18 может давайте уже из 16 из-за школьной парты потянем детей? Ровнее сыновья депутатов, министров, и всех других чиновников покажут пример, а тогда простой народ".

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