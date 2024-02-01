По данным суда, мужчину в марте 2022 года признали годным к службе в ВСУ, но тот избежал мобилизации.

В Тернопольской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. По информации суда, в марте 2022 года он был признан годным к службе в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), но тот избежал мобилизации и отказался от службы. Об этом говорится в приговоре Козовского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчину в марте 2022 года признали годным к службе в ВСУ. В феврале 2023 года он получил "боевую повестку" и должен был прийти в ТЦК и СП, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он проинформировал, что испытал страх, беспокоясь о том, что его, не имея никакого опыта во владении оружием и отсутствии военной подготовки, могут направить непосредственно в зону активных боевых действий.

Согласно решению суда, мужчина признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к трем годам лишения свободы. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, что в случае принятия нового закона о мобилизации, поступившем на рассмотрение Верховной Рады 30 января, банковские счета и имущество украинских граждан, военнообязанных из-за рубежа, могут быть арестованы.

Указано, что в случае игнорирования требований Территориальных военных комиссариатов (ТЦК), консульские действия для этой категории мужчин могут быть заблокированы, а также возможно арестование их банковских счетов.

Последние новости Украины:

Напомним, украинский депутат размечтался о победе рф и заявил, что станет гауляйтером.

Как сообщала Politeka, группа компаний продолжала обеспечивать российский ВПК даже после вторжения.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.