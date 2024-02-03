Нет предела тому, что вы можете преследовать или создавать в феврале 2024 года.

Вам нужно только осознать, что иногда малейшее изменение приводит к самому большому результату.

Нет более глубокого способа изменить ситуацию и привлечь удачу, которую вы ищете, чем принять радикальное решение просто быть самим собой.

Какой день будет самым удачным для вашего знака зодиака 1 – 29 февраля 2024 года:

Самый счастливый день Овна : четверг, 8 февраля 2024 г.

Церера в Козероге, управитель вашего дома карьеры

В феврале 2024 года найдите время посеять новые семена созидания в своей карьере. Астероид Церера переместится в знак Козерога, подчеркнув необходимость сосредоточиться на том, что вы хотите вырастить в этой новой главе своей жизни. Церера сосредотачивает свою энергию на изобилии, плодородии и чувстве заботы, поэтому вы можете осознать, что можете добиться большего, если замедлите темп и направите свою энергию на то, что вы действительно хотите вырастить.

Когда вы начнете работать над этим сдвигом в своей жизни, это станет более важным, поскольку Плутон только что вышел из этого знака, а это означает, что определенная глава или способ работы закончились. В этом новом пространстве, где вы сможете достичь новых высот, постарайтесь подумать, как вы можете лучше работать с другими, или попросите о помощи. Успех намного слаще, когда им делятся.

Самый счастливый день для Тельца : суббота, 17 февраля 2024 г.

Стеллиум в Водолее в вашем доме успеха

Вы приближаетесь к чрезвычайно удачному моменту в своей жизни: Плутон, Солнце, Марс, Меркурий и Венера сойдутся в Водолее 16–18 февраля 2024 года. Энергия Водолея управляет вашим домом успеха, который может управлять рабочими и профессиональными делами. мечты или то, как вас видят другие. Поскольку в этом бунтующем воздушном знаке так много энергии, важно обращать внимание на новые предложения или возможности, которые могут выводить вас из зоны комфорта.

Солнце, Марс и Меркурий в Водолее гарантируют, что ваши действия соответствуют вашей истине, а Венера поможет вам сосредоточиться не только на том, что вы любите, но и на том, как добиться финансового изобилия, пока вы это делаете. Хотя Плутон только начинает двигаться через Водолей, где он проведет следующие два десятилетия, вы можете ожидать нового развития или открытия пути в вашей карьере, поэтому обязательно обращайте внимание на божественные знаки Вселенной.

Самый счастливый день для Близнецов : суббота, 17 февраля 2024 г.

Стеллиум в Водолее в вашем доме удачи

Хотя вы, возможно, и не чувствовали себя настоящими собой в 2023 году, все, что, по вашему мнению, вы потеряли, скоро вернется десятикратно; с 16 по 18 февраля в Водолее, управителе вашего дома удачи, будет уникальный стеллиум. Потратьте это время, чтобы начать какие-либо новые шаги в своей карьере, жизни или отношениях. Хотя Водолей управляет для вас всеми вопросами удачи, это также может означать, что вас тянет вернуться в школу или отправиться в путешествие. Самое главное — позволить себе в это время расширяться в новых и интересных областях.

У вас только начинается невероятный год, и не только потому, что Плутон сейчас освещает ваш дом удачи, но и потому, что Юпитер, планета удачи, 25 мая перейдет в ваш знак Близнецов. Не думайте, что вы должны сделать все. по определенному графику; вместо этого примите естественный процесс, к которому вас направляет Вселенная.

Самый счастливый день для Рака : воскресенье, 18 февраля 2024 г.

Солнце в Рыбах, управитель вашего дома изобилия.

Вы все еще переводите дух после того, как 20 января Плутон перешел из Козерога в Водолей, но это не значит, что вас ждут какие-то захватывающие, позитивные изменения. Последние несколько лет Плутона в Козероге были для вас невероятно трудными, поскольку отношения и партнерство всех видов требовали пересмотра, некоторые из которых не были сокращены. Когда вы вступаете в новую эру своей жизни, важно позволить себе снова начать мечтать, и это именно то, что Солнце в Рыбах позволит вам сделать.

Солнце в Рыбах освещает ваш дом изобилия, что может помочь вам почувствовать больше надежды на новый этап вашей жизни, который вы строите. Используйте эту энергию, чтобы поразмышлять о том, что приносит вам счастье или волнение, поскольку от вас будет зависеть, наполните ли вы пространство, созданное в 2023 году, тем, что действительно резонирует с вашей душой. Не оставляйте камня на камне, приближаясь к этой части своей жизни, экспериментируя с тем, что приносит удовольствие, поскольку радость — это всегда самый прямой путь к изобилию, которое вы ищете.

Самый счастливый день для Льва : понедельник, 19 февраля 2024 г.

Северный Узел и Хирон в Овне в вашем секторе расширения.

Прежде чем вы сможете летать, вы должны сначала понять, что сдерживало вас все эти годы. Вы были окружены новыми возможностями и стремлением к новизне, но, тем не менее, было что-то, чего вы боялись, что привело к определенным сожалениям. Независимо от того, что произошло ранее, никогда не поздно учиться, исцеляться и использовать божественные шансы на рост, которые предоставляет Вселенная.

Северный Узел и Хирон встретятся в Овне , подчеркнув ваш сектор расширения и заставив вас лучше осознать, что вас сдерживает. Хотя вы известны как король джунглей и относительно бесстрашны, вы все еще храните в себе страх неудачи.

Вы не можете основывать свое будущее на том, что произошло в прошлом; вместо этого вы должны увидеть, что все, что вас сейчас окружает, происходит именно потому, что вам предназначено завладеть этим. Позвольте себе рискнуть, потому что это будет лучшее, что вы можете для себя сделать.

Самый счастливый день для Девы : четверг, 8 февраля 2024 г.

Веста директ в Близнецах в вашем доме профессиональных устремлений

Большая часть 2023 года вращалась вокруг вашей личной жизни, и хотя вы безмерно благодарны за все произошедшие изменения и благословения, хотеть большего для себя все равно нормально. Это был баланс, который нужно изучить, и вы, возможно, все еще нащупываете его, поскольку есть разница между сосредоточением внимания только на том, что вас ждет впереди, и пребыванием в настоящем моменте и желанием чувства успеха.

Астероид Веста управляет вашим внутренним огнем и тем, что освещает вас изнутри. Когда станции Весты направляются в Близнецы, вы будете наполнены вновь обретенной энергией, которую можно направить на свои профессиональные устремления. Используйте это, чтобы сосредоточиться на том, чего вы хотите от своей карьеры или специальности, если вы еще учитесь в колледже. Сейчас самое время признать, что независимо от того, насколько хороша ваша личная жизнь, это не значит, что вы не будете жаждать личного успеха.

Самый счастливый день для Весов : четверг, 8 февраля 2024 г.

Веста прямо в Близнецах в вашем доме путешествий

Несмотря на то, что вы уже вышли из своей зоны комфорта в 2023 году, это только начало того, что ждет вас в новом году. Ваше исцеление и рост вернулись, поскольку вы решили больше сосредоточиться на себе, а не на других. Хотя поначалу это могло показаться неестественным, вы начинаете понимать, что больше, чем кто-либо другой, вы заслуживаете того же времени и внимания, которые бескорыстно уделяли другим.

Поскольку станции астероида Веста направляются в Близнецы, вам может быть предложено сосредоточить больше своей энергии на путешествии. Это может быть для удовольствия, работы, учебы или их комбинации. Однако идея путешествия в этом году выходит за рамки загара и тропического напитка. С вновь обретенным чувством свободы вы начинаете исследовать. Это вы вновь представляете себя миру, и, воспользовавшись возможностями как краткосрочных, так и долгосрочных путешествий в феврале, вы создадите больше той жизни, к которой стремитесь.

Самый счастливый день для Скорпиона : четверг, 8 февраля 2024 г.

Церера в Козероге в вашем секторе общения

Нет сомнений в том, что вы являетесь эмоционально и духовно глубоким знаком, но часто нужно учиться выражать свои чувства словами или защищать себя. Плутон замедляется в Козероге с 2008 года, внося изменения в то, как вы думаете о вещах и в том, как вы выражаете себя другим. Это не только изменило ваши отношения, но и позволило вам добиться профессионального успеха, о котором вы действительно мечтали.

Теперь, когда Плутон перешел в Водолей , астероид Церера в четверг, 8 февраля, перейдет в Козерог и поможет вам вырастить семена для вашего нового начала. Хотя Церера позволяет вам принять окружающее вас плодородное изобилие, она также гарантирует, что вы откажетесь от чувства собственного достоинства и уважения к тому, чего вы заслуживаете.

Используйте это, чтобы реализовать новые идеи на практике, войти в новую роль на работе или сделать первый шаг в своей романтической жизни. У вас уже есть ключи от дверей, которые, как вы надеетесь, откроются для вас в 2024 году. Вам просто нужно сделать первый шаг.

Самый счастливый день Стрельца : суббота, 24 февраля 2024 г.

Полнолуние в Деве в доме вашей репутации

Для вас это был интересный переход в 2024 год, поскольку вы все еще ожидаете вознаграждения за энергию, которую вы вложили в преобразование своей жизни всеми лучшими способами. В конце концов, каждый взрослеет, и вместе с этим приходит решение не только быть самим собой, но и быть таким же воспринимаемым другими. Речь идет не только о положительной репутации или трудолюбивой репутации, но и о реальном ощущении того, что то, как вас видят другие, отражает вашу внутреннюю истину.

Для вас, Стрелец, поиск истины — это поиск всей жизни, но когда Полнолуние в Деве восходит в вашем доме репутации, вы можете обнаружить, что конкретное путешествие проходит полный круг. Благодаря возросшей способности к более четкому общению благодаря энергии Водолея в этом секторе вашей жизни вы сможете проявить себя как самое подлинное «я». Хотя вы надеялись на денежное вознаграждение за свои усилия, ощущение, что вас теперь видят и уважают таким, какой вы есть на самом деле, добавит в вашу жизнь новое чувство изобилия.

Самый счастливый день для Козерога : суббота, 24 февраля 2024 г.

Полнолуние в Деве в вашей сфере знаний

Вы всегда пытаетесь узнать больше не только ради обучения, но и для того, чтобы иметь возможность использовать его для достижения успеха. Однако дело в том, что иногда дело не в похвалах или деньгах, которые вы зарабатываете, а в самом опыте, который добавляет богатства, которого вы желаете от жизни. В 2024 году вы будете сосредоточены на балансе своей профессиональной и личной жизни из-за Узлов Судьбы, но важный момент осознания наступит с Полнолунием в Деве.

Полнолуние в Деве освещает вашу область знаний, которая поднимает темы образования, колледжа или курсов астрологии или кулинарии, которые вы рассматривали. Это создает пространство не только поиска знаний, но и опыта создания чего-то нового. Когда вы можете выбрать новый жизненный путь, не беспокоясь о том, куда он приведет, вы также подчиняетесь божественному плану, который приготовила для вас Вселенная.

Самый счастливый день для Водолея : суббота, 17 февраля 2024 г.

Водолей Стеллиум в вашем доме

Это не было бы началом года, если бы вы не переоценили себя и то, как вы хотите прожить свою жизнь. В этом году вас ждет невероятно удачное время, поскольку пик стеллиума в Водолее приходится на субботу, 17 февраля. Плутон, Солнце, Марс, Меркурий и Венера будут в Водолее с 16 по 18 февраля. Будьте внимательны к событиям, которые развернитесь примерно в это же время, так как будут намеки на то, каким будет этот новый этап вашей жизни.

Плутон только начинает свое время в Водолее, а это означает, что это будет глубокое чувство внутреннего роста, поскольку ваша сила притяжения увеличится. Думайте об этом времени как о возможности жить той жизнью, к которой вы готовились. Вы сами решаете, что предназначено для вас и во что вы вкладываете свою энергию. Чем больше вы доверяете себе и полностью принимаете свое радикальное «я», тем больше вы понимаете, почему все должно было произойти именно так. Не прячьтесь в это важное время, а вместо этого покажите миру, кто вы на самом деле, чтобы привлечь все, чего вы когда-либо желали.

Самый счастливый день для Рыб : понедельник, 19 февраля 2024 г.

Северный Узел и Хирон в Овне в вашем финансовом секторе.

Деньги — это всего лишь духовная сделка, а это означает, что богатство и изобилие не являются контрпродуктивными для жизни, наполненной смыслом, но необходимы для этого. За последние несколько лет вы исцелялись и переоценивали свои отношения с деньгами. Однако благодаря этой работе в вашу жизнь откроются огромные возможности. Вся эта подготовка была направлена ​​на то, чтобы, как только финансовое изобилие придет благодаря карьерному росту, инвестициям или другим средствам, вы могли справиться с этим должным образом.

Вселенная никогда не даст больше, пока вы не покажете, что справляетесь с тем, что у вас уже есть. Когда Северный Узел и Хирон встретятся в Овне в понедельник, 19 февраля, обратите внимание на то, какие предложения вы получаете.

Источник: yourtango.

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