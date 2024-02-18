Из-за прокурорских ковриков, которые судебные эксперты оценили в 880 гривен, были задействованы патрульные, оперативно-розыскные и следственные группы.

В Киевской области мужчина может стать обвиняемым в краже заброшенных ковриков на автомойке, предназначенных для прокурорского использования. По этому факту ему грозит наказание в размере от 5 до 8 лет лишения свободы. Прокурор Валерий Кравчук задействовал связи, чтобы посадить волонтера.

Владимир Гавриш – предприниматель и волонтер в модульном городке в Гостомеле. Здесь он стал комендантом временного жилья для сотни людей из разрушенного врагом города. Во времена оккупации Киевщины Владимир мародерства видел много, даже сам становился жертвой, но и не подозревал, что закон однажды обернется против него.

Летним днем, когда Владимир стал папой, возникла неожиданная ситуация, связанная с его поездкой на автомойку. Только став отцом маленькой дочери Амиры, он решил отправиться помыть автомобиль, чтобы позже забрать жену и новорожденную дочь из родильного отделения.

"Увидел, что у мусорки, такой маленькой, лежали коврики. И я подумал, что они не нужны и их оставили здесь, потому что в мусорку они не влезут, а большой мусорки там нет", - говорит Владимир.

Владимир Гавриш забрал коврики и уехал готовиться к встрече жены из родильного. Радость от того, что уже скоро привезет дочь домой была настолько велика, что на странные вещи, что начали твориться после автомойки, даже не обратил внимание - в частности ему начали звонить и требовать забрать авто. Дальше – мужчину окружили и задержали.

Владельцем ковриков оказался прокурор. Из-за прокурорских ковриков, которые судебные эксперты оценили в 880 гривен, были задействованы патрульные, оперативно-розыскные и следственные группы.

Пострадавшего прокурора зовут Валерий Кравчук, он прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности при Офисе Генерального прокурора. Волонтер, Владимир Гавриш, утверждает, что ситуация еще сложнее, поскольку во избежание судебного разбирательства ему придется оплатить 5 тысяч долларов - этого требует прокурор.

Адвокат подсудимого добавляет - большую проблему в этом деле именно прокурорская должность потерпевшего Кравчука, который задействовал все связи, чтобы посадить волонтера.

Источник: ТСН.

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