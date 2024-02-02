Многие пользователи выразили свое возмущение и советуют не только обратиться в администрацию садика, но и подать жалобу на горячую линию.

В социальных сетях появились фотографии укрытия в одном из детских садов Львова, где пол полностью затоплен водой, а общее состояние помещения оставляет желать лучшего. Эти снимки вызвали негодование среди пользователей. Об этом сообщила пользователь Natalia Balyk в группе "Родители SOS" в Facebook.

На снимках видно, что пол укрытия почти полностью затоплен водой. При этом не указано, это один такой случай или постоянная ситуация.

Многие пользователи выразили свое возмущение и советуют не только обратиться в администрацию садика, но и подать жалобу на горячую линию Львова и в департамент образования.

"Звоните 15-80 - это горячая линия Львова. Одновременно пишите жалобу директору садика, лучше коллективную, с требованием обеспечить детям надлежащие условия пребывания. Столько денег на укрытие уже выделили, а дети дальше мокнут и мерзнут", - предложила одна из пользователей.

Также в комментариях люди выражают возмущение, поскольку такие условия создают прямую угрозу здоровью детей из-за влажности, которая может привести к неприятному запаху. Некоторые даже предполагают, что укрытие находится в таком состоянии из-за нехватки денег, выделенных на его ремонт.

Отметим, что муниципальный детсад №136 расположен в Железнодорожном районе Львова и насчитывает 155 детей. Предыдущие отзывы о нем были положительными.

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