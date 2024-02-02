Прибыв на вокзал, студента встретили представители полиции и ТЦК, сопровождавшие его в военкомат.

В марте 2022 года 19-летний Владимир Дядюх (имя изменено), обучавшийся на дневной форме в одном из харьковских университетов, эвакуировал из Харькова в Ужгород свою маму. Прибыв на вокзал, его встретили представители полиции и ТЦК, сопровождавшие его в военкомат. Об этом рассказал адвокат Роман Лихачев.

Во время поездки Владимир рассказал им о своем обучении в университете на дневной форме и предъявил свой студенческий билет.

Несмотря на предоставленные документы, ТЦК включил парня в список военнообязанных и направил его в воинскую часть. Командир воинской части, в свою очередь, взял Владимира в личный состав и назначил его пулеметчиком.

Сначала в ТЦК ему сказали, что он должен представить воинской части документы, подтверждающие его статус студента, и его освободят. Однако Владимира призвали за один день, и даже формально не выдали документы, подтверждающие прохождение ВЛК. Адвокат Лихачев утверждает, что хотя ему даже не предоставили оснований для увольнения из воинской части, таких как учеба, ему уже в начале было сказано неправду.

Судебный процесс длился полтора года, и среди ответчиков по делу были как Ужгородский РТЦК, так и воинская часть, в которую призвали Владимира. За это время состоялось шесть судебных заседаний.

По словам адвоката, такие действия или бездействие могут привести к трагическим последствиям для человека на передовой, пока дело рассматривается в суде.

Перед тем как быть освобожденным, Владимир прослужил в воинской части полтора года, исполняя обязанности пулеметчика. В течение этого периода он был исключен из учебного заведения. По решению суда его уволили от службы, а также признали участником боевых действий, предоставляя компенсацию в размере 50 тысяч гривен.

Сейчас Владимир планирует возобновить обучение в университете и завершить свое образование. В возрасте 21 года он имеет удостоверение участника боевых действий.

Источник: Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

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