Боец-медик 36-й отдельной бригады морской пехоты Руслана Нуца, которая активно помогала спасти бойцов в окруженном Мариуполе и попала в плен во время российской агрессии, обратилась к украинской общественности. Обращение Руслана Нуца сделала в интервью TSN.UA.

В ее обращении она выразила недоразумение по поводу того, почему лишь отдельные лица выступают в поддержку украинских военнопленных, в то же время других этот вопрос оставляет равнодушными.

Она выразила мнение, что важно говорить не только о пленных бойцах "Азова", но и обо всех героях, оказавшихся в плену после падения Мариуполя. Там и морпехи, и пограничники, Нацгвардия, там очень много людей из разных частей.

Руслана Нуца подчеркнула, что все были на одинаковом уровне и выполняли свой долг до конца. Медикиня говорит, что не понимает, почему людям трудно сделать хотя бы репост в соцсетях о пленниках, говорить о них.

""Как вы можете спокойно жить? Спать нормально в своей теплой кровати у себя дома, зная как здесь твои родные, когда ты понимаешь, что там? Почему наши люди не могут поставить себя на место тех людей? Даже те же акции в поддержку военнопленных". Почему выходят единицы? Выходит кто? Родные и друзья находящихся в плену. Остальные безразлично? Остальные живут свою спокойную жизнь? могу сделать.Я вижу, как другие люди живут, что им безразлично.Я не могу.Я не могу молчать.Почему они молчат ?Молчание убивает.И плен убивает.И то, что он сейчас в плену, не значит, что он вернется оттуда живым, оттуда уже привозят и тело, одно тело", — рассказала медикиня.

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