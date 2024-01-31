Командир ТРО выразил свое мнение по поводу мобилизации в Украине, подчеркнув, что меры должны быть более жесткими.

Командир 118-бригады выразил недовольство советами в сети, как избежать мобилизации в Украине.

Командир 118 бригады ТРО Анатолий Стуженко, комментируя нежелание украинцев общаться с представителями ТЦК, заявил, что за отказ выйти из машины по требованию военкома нужно "прострелить колено", поскольку нужна "жесткая мобилизация".

"Где не зайдешь, все советуют, как избежать, как отвечать, когда останавливают машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что военных скоро будут толкать ногами. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко.

В сети в комментариях к видео украинцы отреагировали на такое мнение командира 118-й бригады ТРО.

""прострелить колено" - как минимум антиреклама, или призыв к бегству любой ценой от таких как он, как максимум открытая диверсия: отсрочка, лечение за счет бюджета, инвалидность. Многие сами предпочтут простреленное колено, чем поход на ноль ",

"После этого интервью с рекрутингом будет еще хуже. Такое звание и ноль понимания того, как нужно вести себя с гражданскими людьми на такой должности на интервью, которое потенциально могло заинтересовать человека, который хочет служить. Как минимум - не профессионально",

"Подозреваю, что больше его никто на интервью не пригласит: своими высказываниями только портит имидж военного".

Источник: youtube-канал "18000".

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