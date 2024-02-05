В настоящее время начальнику штаба предъявлено обвинение в небрежном отношении к службе, что имело серьезные последствия в условиях военного положения.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении начальнику штаба одной из воинских частей в Николаевской области. Ему предъявлены обвинения в небрежном исполнении служебных обязанностей. Об этом подробнее сообщили в пресс-службе ДБР.

Действия начальника штаба одной из воинских частей Николаевской области привели к незаслуженной выплате почти 1 миллиона гривен из государственного бюджета.

В пресс-службе ДБР сообщили, что в течение марта по июль 2022 года чиновник насчитывал дополнительные выплаты десяти военнослужащим, утверждая, что они выполняли боевые задания на передовой. Однако эти лица фактически не находились в зоне проведения боевых действий, а некоторые вообще отсутствовали на службе без уважительных причин.

В настоящее время начальнику штаба предъявлено обвинение в небрежном отношении к службе, что имело серьезные последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрено наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Осуществляются меры по возмещению нанесенного государству ущерба. Также сообщается, что процессуальное руководство осуществляется Николаевской специализированной прокуратурой в области обороны Южного региона.

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