В частности, речь идет о повестках в военкомат во время мобилизации в Украине через электронный кабинет.
Соответствующее предложение представлено в новом законопроекте о мобилизации в Украине.
В документе сообщается, что днем вручения электронной повестки сочтут день, когда ТЦК получит уведомление о доставке повестки в электронный кабинет призывника.
Также известно, что если документ появился в электронном кабинете, например, после 17:00, то день вручения будет считаться следующий.
"Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", – говорится в сообщении.
В законопроекте также говорится, что уклонистов от мобилизации в Украине могут наказывать через судебные решения.
В сети пользователи сети поделились мнениями о новом законопроекте мобилизации в Украине:
"Это человеку 24/7 нужно будет сидеть и мониторить электронный кабинет в ожидании повестки? Сомневаюсь, что это нововведение сработает. Потому что непродуманно",
"А если у мобилизованного кнопочный телефон",
"А телефон и интернет государство обязуется купить?)",
"Здравый смысл, как не было, так и не появился!".
Источник: "24 канал".
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