Мобилизация в Украине продолжается, тем временем стало известно, что украинцев могут ожидать существенные изменения.

В частности, речь идет о повестках в военкомат во время мобилизации в Украине через электронный кабинет.

Соответствующее предложение представлено в новом законопроекте о мобилизации в Украине.

В документе сообщается, что днем ​​вручения электронной повестки сочтут день, когда ТЦК получит уведомление о доставке повестки в электронный кабинет призывника.

Также известно, что если документ появился в электронном кабинете, например, после 17:00, то день вручения будет считаться следующий.

"Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена ​​гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", – говорится в сообщении.

В законопроекте также говорится, что уклонистов от мобилизации в Украине могут наказывать через судебные решения.

В сети пользователи сети поделились мнениями о новом законопроекте мобилизации в Украине:

"Это человеку 24/7 нужно будет сидеть и мониторить электронный кабинет в ожидании повестки? Сомневаюсь, что это нововведение сработает. Потому что непродуманно",

"А если у мобилизованного кнопочный телефон",

"А телефон и интернет государство обязуется купить?)",

"Здравый смысл, как не было, так и не появился!".

Источник: "24 канал".

Последние новости Украины:

Мужчина отказался от мобилизации, потому что не имел 27 лет: суд не поверил в оправдание и сурово его наказал.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.