"Укрзализныця" оказалась в новом скандале, когда в поезде на "харьковском направлении" под окном обнаружили грибы. Пассажирка "Укрзализныци", которая опубликовала фотографии, не указала номер и вагон поезда, но выразила удивление, что грибы вырастают в транспортном средстве.

"Здравствуйте, господа! Подскажите, пожалуйста, что за грибы выращивает у себя в поездах Укрзализныця? Январь 2024, харьковское направление УЗ", - написала Галина и опубликовала фотографии.

На опубликованных фото можно увидеть, что в вагоне поезда "Укрзализныци" выросли грибы. Они появились под оконной рамой, прямо над кроватью пассажирки.

В комментариях высказано предположение, что грибы, обнаруженные в поезде на "харьковском направлении", могут произрастать из-за воздействия дерева или ДСП как субстрата, а наличие влажности под окном создает оптимальные условия для их роста.

Некоторые пользователи заметили, что такие грибы известны как устричная вешенка (Pleurotus ostreatus). Вероятно, вагоны "Укрзализныци", маршрутки и другие транспортные средства могут служить средой роста грибов, особенно на поверхностях из ДСП. Некоторые пользователи даже заметили, что грибы вкусны и полезны, указывая на экологическую чистоту вагона.

Другие отнеслись к этому с юмором: "И кормят бесплатно. Ну железная дорога у нас щедрая", "Кто-то пошутил и рассыпал немножко спор", "Так вам, пожалуй, повезло попасть в вип-вагон. От тех грибов может быть весело", " Ничего такой бонус к поездке".

Пока "Укрзализныця" не выразила свою реакцию на этот случай.

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