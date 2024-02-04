Так, в Одессе преступник посреди улицы вырвал из рук старушки пакет с имуществом.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Мужчина в Киевском районе Одессы увидел пожилую женщину, держащую в руках наличные деньги для расчета.
Как только женщина рассчиталась в киоске - она положила товар и кошелек с 3,8 тысячами грн в пакет.
Негодяй пошел следом, а через квартал подбежал, выхватил из рук пакет и скрылся.
Старушка обратилась в полиции, и, к счастью, преступника удалось задержать через два часа благодаря камерам наблюдения.
Сейчас известно, что преступнику сообщили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.
Также известно, что ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Следствие продолжается.
К слову, подрядчик из Приморского района Одессы во время ремонта школы выводил более двух миллионов гривен для себя.
Мужчина представил ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ и лично подписал их. Это привело к нанесению ущерба бюджету города на сумму более двух миллионов гривен.
На данный момент рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.
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