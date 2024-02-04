В Одессе правоохранители задержали мужчину, который ограбил пожилую женщину.

Так, в Одессе преступник посреди улицы вырвал из рук старушки пакет с имуществом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Мужчина в Киевском районе Одессы увидел пожилую женщину, держащую в руках наличные деньги для расчета.

Как только женщина рассчиталась в киоске - она положила товар и кошелек с 3,8 тысячами грн в пакет.

Негодяй пошел следом, а через квартал подбежал, выхватил из рук пакет и скрылся.

Старушка обратилась в полиции, и, к счастью, преступника удалось задержать через два часа благодаря камерам наблюдения.

Сейчас известно, что преступнику сообщили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

Также известно, что ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

К слову, подрядчик из Приморского района Одессы во время ремонта школы выводил более двух миллионов гривен для себя.

Мужчина представил ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ и лично подписал их. Это привело к нанесению ущерба бюджету города на сумму более двух миллионов гривен.

На данный момент рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

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