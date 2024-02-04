Так, в Закарпатье был заблокирован механизм незаконного вывода и присвоения денег из госбюджета.

Как сообщила полиция Закарпатской области, 56-летний директор предприятия-подрядчика присваивал средства из госбюджета.

В документах фигурант указывал себя главным бухгалтером и контролировал таким образом действия привлеченных финансистов.

Мужчина также влиял на предпринимателей, участвовавших в публичных закупках.

Фигуранту благодаря придуманным схемам удалось незаконно присвоить почти 10 миллионов гривен.

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Досудебное расследование по делу завершено, материалы направлены на судебное разбирательство.

Злоумышленнику инкримируют ч. 3 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 (Легализация Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

К слову, в Одессе к 15 годам тюрьмы приговорили вражеского агента. Он собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ.

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