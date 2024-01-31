Подсудимый прошел медицинское освидетельствование, во время которого он был признан годным к службе в армии.

В Черновицкой области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Сообщается, что в августе 2022 мужчина получил повестку, однако до января 2024 избегал ее исполнения. Об этом говорится в приговоре Кельменецкого районного суда Черновицкой области.

По информации суда, подсудимый прошел медицинское освидетельствование, во время которого он был признан годным к службе в армии. Несмотря на это, в августе 2022 он не откликнулся на повестку и не появился в военкомате.

В суде мужчина указал, что испытывает проблемы со здоровьем и одновременно предоставляет уход за своим больным отцом. Даже при признании его годным к службе Военно-врачебной комиссией, мужчина уклонился от призыва, утверждая, что считает себя "ограниченно годным". Он не оспаривал решение медицинской комиссии.

Суд учел, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризовался по месту жительства и предоставлял уход за больным отцом, нуждающимся в постоянном надзоре. В результате суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 5 годам лишения свободы, но заменил этот срок на 2 года испытательного.

Стоит напомнить, что Украина продолжает проводить всеобщую мобилизацию. Обязательной для военной службы считается группа мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Лишь те, у кого есть отсрочка или ограничение, не подлежат мобилизации при условии, что они пригодны к военной службе.

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