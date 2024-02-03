На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, как сделать сладкий десерт.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать дома зефир с ягодным и фруктовым пюре. Кулинар также дала несколько полезных советов для улучшения вкуса десерта.

Ингредиенты:

70 г белка

70 г сахара (1 часть) (3,5 ст. л. без горки)

270 г сахара (2 часть) (13,5 ст. л. без горки)

100 мл воды (0,5 стакана)

20 мл лимонного сока (4 ч. л.)

130 г клубничного пюре

100 г яблочного пюре

10 г агар-агара (сила геля 1100-1200) (2 ст. л. без горки)

Технология приготовления:

Приготовим сироп: В сотейник добавляем вторую часть сахара, клубничное и яблочное пюре, лимонный сок, воду и агар-агар. Помешиваем и готовим сироп до 105 градусов, постоянно перемешивая, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовим меренгу: Взбиваем белок до появления пены. Добавляем первую часть сахара и продолжаем взбивать до образования меренги.

Объединим сироп и меренгу: "Мастер Шеф" Глинская делится, тонкой струйкой добавляем готовый сироп в меренгу, продолжая взбивать. Доводим массу до температуры 47-48 градусов.

Формируем зефир: Переносим массу в кондитерский мешок с насадкой «закрытая звезда», диаметром 8 мм, и выдавливаем зефирные половинки на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на 10-12 часов для стабилизации.

Обсыпаем сахарной пудрой: После стабилизации осыпаем тонким слоем сахарной пудры. Объединяем половинки зефира в пары, обваливаем в сахарной пудре, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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