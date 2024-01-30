Суд отклонил утверждение мужчины, считавшего, что его не могут мобилизовать до достижения 27 лет.

В Хмельницкой области мужчину осудили за уклонение от мобилизации по его убеждению, что призыв к военной службе касается граждан только после достижения 27 лет. Суд установил, что мужчина уклонился от призыва, не явившись на пункт сбора в ТЦК. Предыдущая медицинская комиссия, которую он прошел в июле 2023 года, сочла его годным к военной службе.

Об этом идет речь в приговоре Изяславского районного суда Хмельницкой области.

Суд отклонил утверждение мужчины, считавшего, что его не могут мобилизовать до достижения 27 лет, и отметил, что такой возраст не является исключением от призыва. Мужчина отказался от службы, объясняя это страхом за свою жизнь.

Осужденный может обжаловать приговор в высшем суде, но отметим, что согласно законодательству призыв в военную службу возможен и до достижения 27 лет определенного гражданином возраста.

В свою очередь суд опроверг утверждение о том, что мужчины не подлежат призыву до 27 лет.

При мобилизации на военную службу призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации. Призыв резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации проводится для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

По информации суда, 12 февраля 2016 года призывная комиссия Изяславского района Хмельницкой области зарегистрировала подозреваемого в качестве военнообязанного и отнесла его в запас согласно положениям 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Суд вынес решение об приговоре мужчины к трем годам заключения. Однако этот приговор может быть оспорен в высшем судебном учреждении.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.