Советы адвоката по пенсионным вопросам, что делать, если неправильно насчитали пенсию.

Иногда случаются случаи, когда пенсионеры не согласны с решением пенсионного органа по назначению, перерасчету или переводу с одного вида пенсии на другой. Если вы оказались в такой ситуации, адвокат дал информацию о том, что делать и куда обращаться.

Во-первых, каждый гражданин имеет право подать обжалование по поводу такого решения в орган Пенсионного фонда высшего уровня.

Жалобу на решение органа, назначающего пенсии, может подать гражданин лично или его законный представитель в соответствии с законодательством.

Важно отметить, что при рассмотрении жалобы Пенсионный фонд проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения. Результат может быть отказ в жалобе, полное или частичное удовлетворение, или выдача соответствующих распоряжений относительно действий органа Пенсионного фонда.

Согласно положениям, жалобу можно подать в орган Пенсионного фонда высшего уровня в течение года с момента принятия решения, но не позднее одного месяца с момента ознакомления заявителя с принятым решением.

Чтобы подать обращение в Пенсионный фонд, существует несколько методов:

Отправить письменное обращение по традиционной почте или лично подать в соответствующий орган или учреждение. Отправить по электронной почте, указав контактные данные для ответа.

При написании обращения в Пенсионный фонд следует указать фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя, наименование органа Пенсионного фонда, суть нарушенного требования и другие важные данные. Заявитель также может добавить другие документы, необходимые для рассмотрения жалобы.

Источник: На Пенсії.

Последние новости Украины:

Напомним, в любом случае у украинцев могут забрать часть пенсионных выплат.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет.

Также Politeka сообщала, какие изменения подготовлены для населения через введение накопительной пенсии.