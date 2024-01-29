Украинцы в комментариях делают выводы – что отказ от ядерного оружия – был самой большой ошибкой Украины.

В 2003 году Ту-22М3 был окончательно снят с вооружения ВВС Украины. 27 января 2006 на авиабазе "Полтава" было завершено уничтожение 60 Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3) и 423 авиационных крылатых ракет Х-22 ВВС Украины. Украинцы в сети вспомнили об этом и начали комментировать эмоционально.

Напомним, Украина унаследовала 220 стратегических носителей, среди которых 130 ракет РС-18 (СС-19), 46 современных ракет РС-22 (СС-24) и 44 тяжелых бомбардировщика, которые были оборудованы 1068 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности. Согласно положениям Договора СТАРТ-1, на эти носители были зачислены в сумме 1944 ядерных заряда.

Такое положение вещей волновало руководство влиятельных стран и международную общественность. Международные встречи, организованные преимущественно по инициативе США и России, направлялись на решение этого вопроса и ликвидацию ядерного оружия Украины, Белоруссии и Казахстана.

27 января 2006 года в Полтаве был уничтожен последний украинский самолет дальней бомбардировочной авиации. Уничтожение таких самолетов было предусмотрено соглашением " О предоставлении помощи Украине по ликвидации стратегического ядерного оружия и оружия массового поражения ".

Украинцы в комментариях делают выводы - что отказ от ядерного оружия - был самой большой ошибкой украинцев:

"Урок другим государствам, никогда не верьте обещаниям, что кто вас защитит. Рассчитывайте только на собственные ресурсы и силы", "Лохи и это грустно, особенно когда сейчас умирают наши граждане еще и так массово, видишь что значит - какая разница", "Украинцы всегда совершали схожие ошибки из века в век", "Кто принимал такие решения это предатели Украины, и его суверенитета. Последствия все мы видим сегодня", "Уничтожение ядерного оружия, самолетов стратегического назначения, это все дальновидные планы федерастии по захвату Украины!".

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