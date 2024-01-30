Владельцы кошек часто сталкиваются с трудностями, когда их пушистые друзья решают, что ночное время - лучшее время для игры, вытеваний и, конечно, будения своего хозяина.

Если вы хотите наслаждаться спокойным сном и избежать постоянных бессонных ночей из-за мурлыкающего будильника, мы предлагаем простой лайфхак, который поможет вам отучить кота от этой привычки.

Чтобы отучить кота будить вас ночью, установите четкий график часов для игры и кормления.

Наблюдайте за тем, когда ваш кот самый активный, и включите часы игры и кормления в этот период. Если кот тратит энергию в течение дня, вероятно, он будет меньше склонен будить вас ночью. Важно установить четкий график, чтобы создать для вашего кота постоянство и понимание, когда пришло время активности.

Чтобы отучить кота будить вас ночью, обеспечьте комфортные условия для сна.

Котам нравится уют и тепло. Убедитесь, что его спальное место расположено в тихом месте, где он может отдыхать бесперебойно. Используйте удобную кошачью подушку и обеспечьте ему приятный доступ к миске с водой. Чем комфортнее будет ему спать, тем меньше вероятности, что он будет вас будить.

Чтобы отучить кота будить вас ночью, не реагируйте на будильники кота

Если ваш кот решил вас разбудить, стараясь привлечь внимание, не реагируйте на его мурлыканье или грызение. Если вы отвечаете на это, он может считать это положительным подтверждением и продолжать эту практику. Вместо этого оставайтесь спокойными и устойчивыми, и он быстрее или позже поймет, что это не способ получить ваше внимание ночью.

Чтобы отучить кота будить вас ночью, используйте лайфхак: атомайзер с ароматерапией

Лайфхак, который может быть настоящей помощью, – использование атомайзера с ароматерапией. Некоторые запахи, такие как лаванда или мятное масло, могут быть успешными в успокоении кошек и отвлечении их от ночных забав. Распылите ароматерапевтическое средство в спальне или в том месте, где ваш кот обычно спит, чтобы создать атмосферу релаксации.

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