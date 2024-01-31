В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сочную и ароматную свиную вырезку с беконом.

"Свиная вырезка в шубке 😋 На вкус прекрасно, выглядит изысканно и аппетитно!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Это блюдо станет украшением вашего стола как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

свиная вырезка – 1 шт.

горчица – 1 ч.л. (20 ч)

бекон - 250 г

масло сливочное – 30 г

томатный соус – 30 г

чеснок – 2 зуб.

соль – 1/2 ч.л.

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова зачищает свиную вырезку от пленочек, оставляя жирок, и делает четыре надреза вдоль филе, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Смешиваем мягкое сливочное масло (комнатной температуры) с горчицей, томатным соусом, измельченным чесноком, солью и перцем. Хорошо смазываем этой смесью всю вырезку, и в надрезах тоже.

На противень, застеленный фольгой и сверху пергаментом, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает бекон, чтобы он был поперек филе, как показано в видео. Сверху выкладываем вырезку и плотно заворачиваем ее в пергамент и фольгу.

Оставляем мясо на полтора часа, чтобы оно промаринировалось, а затем отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.