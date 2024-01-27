Авария произошла примерно в 4 часа утра на повороте дороги вблизи населенного пункта Голубье в Люблинском воеводстве.

В Польше 27 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса из Украины, в результате чего пострадали 20 человек. В автобусе находились 59 пассажиров и два водителя, все из них были гражданами Украины. Об этом сообщает TVN24.

По информации издания, авария произошла примерно в 4 часа утра на повороте дороги вблизи населенного пункта Голубье в Люблинском воеводстве. Автобус выехал с дороги и опрокинулся. Отмечается, что автобус следовал по маршруту Одесса – Варшава.

По данным представителя Государственной пожарной службы в Грубешуве, старшего капитана Марцина Лебедовича, на момент аварии на этом участке дороги шел снег, и дорога была гололедицей.

Предварительные данные полиции указывают на то, что водитель автобуса, гражданин Украины, не справился с управлением на повороте дороги, что привело к опрокидыванию автобуса. Проверка показала, что оба водителя были трезвыми.

20 человек были госпитализированы с разными травмами, а других пассажиров перевезли в ближайший общественный центр. Спасатели предупреждают, что на дороге, где произошла авария, движение транспорта значительно усложнено.

Недавно произошло такое же ДТП в Польше. Известно, что поздним вечером 18 января произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находились граждане Украины.

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