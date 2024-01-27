Как удалить из одежды пятна от ягод и фруктов лимонным соком: Начнем с одного из наиболее эффективных домашних средств – лимонного сока. Он содержит природные отбеливающие свойства, помогающие удалять пятна от ягод и фруктов. Просто выжмите сок из лимона и нанесите его на пятно, затем промойте ткань в холодной воде.