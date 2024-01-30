Если вам интересно, что ждет вас на предстоящей неделе с 29 января по 4 февраля 2024 года, вот еженедельные предсказания Таро.

Каждый день приносит новую возможность учиться, побеждать и добиваться успеха.

Вы можете сделать день еще лучше, если знаете, что может произойти.

Овен (21 марта – 19 апреля)

На этой неделе люди Овны, скорее всего, решат свои имущественные вопросы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Эта неделя принесет много позитивных возможностей на работе; постарайтесь не пропустить их.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы, готовьтесь к трудной неделе на рабочем месте, которая также может замедлить ваш рост.

Рак (21 июня – 22 июля)

Возможно, вам не захочется работать, и вы будете чувствовать себя вялым всю неделю.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы будут энергичны в работе. Вы будете усердно работать над достижением своих целей и планов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

На этой неделе вы будете планировать и работать над новым карьерным путем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы будут утомлены из-за рабочей нагрузки, но это подействует положительно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вы будете заниматься своими обычными делами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы получат новые проекты для работы и познакомятся с новыми людьми.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги могут столкнуться с потерями на работе. Обязательно будьте бдительны, прежде чем доверять кому-то.

Водолей (20 января – 18 февраля)

На этой неделе Водолеи найдут баланс между работой и личной жизнью.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вы можете испытывать стресс из-за рабочей нагрузки. Ваша профессиональная жизнь может пострадать.

Источник: herzindagi.

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