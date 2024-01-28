В Черкасской области осудили мужчину, укравшего у фермеров более 200 свиней.

Мужчина совершал прием свиней у фермеров, а деньги людям пообещал заплатить "потом".

Об этом говорится в приговоре Каменского районного суда Черкасской области.

По данным суда, в феврале-апреле 2016 года мужчина украл более 220 свиней на сумму 728 286 грн.

На суде фигурант дела вину возразил, заявив, что осуществлял прием свиней у фермеров.

Животных мужчина сдавал партнеру, который якобы с ним не рассчитался, из-за чего и он должен людям.

Мужчина сообщил, что пытается выплатить компенсацию потерпевшим.

Потерпевшие в свою очередь на суде сообщили, что подозреваемый с сообщником принимали свиней по выгодной цене под расписку, обещая, что привезут деньги.

Но в результате деньги им никто не заплатил, а мужчины просто скрылись.

Известно, что некоторым фермерам мужчина представлялся помощником депутата и даже вручал визитную карточку.

Суд признал мужчину виновным в 4 ст. 190 УК Украины и осудил на 5 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре доцент кафедры решил украсть пиво и чипсы в магазине.

В мае 2023 года сотрудник Университета таможенного дела и финансов зашел в пивной магазин и украл две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком.

Воровство заметила охрана и мужчину задержала полиция.

Доцент на судебном заседании признал полностью вину.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Судья учел, что тот полностью возместил причиненный ущерб и способствовал раскрытию преступления, назначив ему три года испытательного срока.

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