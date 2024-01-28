Мужчина совершал прием свиней у фермеров, а деньги людям пообещал заплатить "потом".
Об этом говорится в приговоре Каменского районного суда Черкасской области.
По данным суда, в феврале-апреле 2016 года мужчина украл более 220 свиней на сумму 728 286 грн.
На суде фигурант дела вину возразил, заявив, что осуществлял прием свиней у фермеров.
Животных мужчина сдавал партнеру, который якобы с ним не рассчитался, из-за чего и он должен людям.
Мужчина сообщил, что пытается выплатить компенсацию потерпевшим.
Потерпевшие в свою очередь на суде сообщили, что подозреваемый с сообщником принимали свиней по выгодной цене под расписку, обещая, что привезут деньги.
Но в результате деньги им никто не заплатил, а мужчины просто скрылись.
Известно, что некоторым фермерам мужчина представлялся помощником депутата и даже вручал визитную карточку.
Суд признал мужчину виновным в 4 ст. 190 УК Украины и осудил на 5 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепре доцент кафедры решил украсть пиво и чипсы в магазине.
В мае 2023 года сотрудник Университета таможенного дела и финансов зашел в пивной магазин и украл две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком.
Воровство заметила охрана и мужчину задержала полиция.
Доцент на судебном заседании признал полностью вину.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины.
Судья учел, что тот полностью возместил причиненный ущерб и способствовал раскрытию преступления, назначив ему три года испытательного срока.
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