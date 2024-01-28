В Хмельницкой области мужчина угрожал бывший и требовал у нее деньги.

Так, в Хмельницкой области мужчина требовал у девушки деньги, которые он якобы потратил на нее во время отношений.

Как сообщила пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда, житель Каменец-Подольского после разрыва отношений сначала требовал в прежней 9 тысяч грн, но сумма выросла до 28 тыс. грн.

Такое известно, что в случае невозврата денег мужчина угрожал физической расправой.

Мужчину задержали сразу, как потерпевшая под контролем правоохранителей перечислила мужчине на карточку 28 тыс. грн.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в вымогательстве, совершенном с угрозой и назначил два года испытательного срока.

Также суд обязал уплатить потерпевшей 10 тыс. морального ущерба и судебных издержек.

Однако мужчина подал апелляцию сообщив, что потерпевшая вроде бы одолжила у него деньги, которые он просил вернуть.

Однако следствие установило, что у мужчины не было договорных обязательств с потерпевшей.

В разговорах и переписке фигурнт дела не просил девушку вернуть долг.

Речь шла о расходах за период отношений, в частности, на цветы, косметику, салон красоты, заправку авто и другое.

Поэтому приговор суда первой инстанции был оставлен в силе.

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