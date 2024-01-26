Глава фракции сообщил, что партии "Слуга Народа" есть уже 17 заявлений на сложение мандата.

По словам Арахамии, государству грозит парламентский кризис из-за депутатов, решивших сложить мандат.

"С парламентом вообще большой кризис приближается. У нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения, – прим. ред.) из 400 очень трудно собирать, честно говоря", - считает Арахамия.

Также глава фракции добавил, что проблема со сложением мандатов есть не только в "Слуге народа".

"В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным", – объяснил Давид Арахамия.

Украинцы в комментариях отреагировали на заявление Арахамии и поделились мнениями:

"мандат депутата забрать, повестку в военкомат, медкомиссия через три минуты и через два часа уже на полугоне. Через два месяца в штурмовой бригаде",

"Поняли, что встряли и решили слинять!",

"Слышат что жареным пахнет, упаковывают чемоданы и убегать...",

"Накрали и решили потихоньку слинять?",

"5 лет сидели и ничего им не мозолило",

"вот интересно, те, что написали заявления, а их не отпускают. вон же теперь ради принципа должны не голосовать за ни одно решение? но ведь голосуют. почему?",

"Может, они на фронт собрались, а их не отпускают?)".

Источник : LB.

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