Микроволновая печь – неотъемлемая часть современной кухни, ведь она ускоряет приготовление пищи и спасает от скуки во время скорого ужина.

Со временем даже лучшая техника нуждается в уходе, и основной проблемой микроволновки становятся неприятные запахи и налет грязи. Казалось бы, решить эту задачу может быть сложной, но имеем для вас простое и действенное средство.

Что положить в микроволновку, чтобы удалить грязь и запах: лимон

Вашим верным ассистентом в этой борьбе станет лимон. И если вы подумали о нем как о сырье для ваших любимых напитков, то теперь вам откроется еще одна его сторона. Лимон содержит природные антисептические и отбеливающие свойства, идеально подходящие для очистки микроволновки от накопившейся грязи и запахов.

Как очистить микроволновку от грязи и запаха лимоном

Подготовка лимона : Начните с того, чтобы нарезать лимон пополам, удаляя семена. Укладка : Положите нарезанный лимон в глубокую микроволновую стойку или другой микроволновый безопасный сосуд. Добавление воды : Добавьте в лимон пол стакана воды. Это поможет создать пар, который поможет смягчить грязь и запах. Включение микроволновки : Включите микроволновку на полную мощность на 5-7 минут. Пар и лимонная кислота вместе взятые совершают чудеса. Простое вытирание : После завершения процесса просто протрите внутреннюю часть микроволновки мягкой тряпкой или губкой. Грязь и запахи исчезнут, оставив чистоту и свежесть.

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