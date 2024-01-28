У главы управления полиции Киева было обнаружено почти 3,9 млн грн необоснованных активов.

НАЗК выявило признаки необоснованных активов у руководителя управления по борьбе с наркопреступностью ГУП Киева на почти 3,9 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Нацагентства, в 2022 году жена чиновника с пользовалась автомобилем Dodge Durango за 697 тысяч грн, продала его своей свекрови, но фактически продолжала пользоваться транспортом.

В 2023 году жена правоохранителя на основании доверенности от свекрови купила земельный участок площадью 0,12 га в Киевской области за более 3 млн грн.

НАПК сообщило, что сбережения и официальные доходы чиновника, его матери и жены ниже стоимости приобретенных активов.

Также сообщается, что в 2018 году мать главы управления полиции Киева также приобрела две квартиры в Киеве, несмотря на то, что она проживает в другом месте.

Известно, что Нацагентство направило материалы относительно служащего в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Кроме того, иск о признании активов на сумму 3 878 590 грн необоснованными - могут взыскать в пользу государства.

К слову, в Сумской области будут судить чиновников и подрядчика, которые растратили деньги на восстановление.

Заместитель председателя ОВА в апреле 2022 года разработал схему хищения средств, выделенных Сумщине на восстановление инфраструктуры, поврежденной из-за боевых действий.

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