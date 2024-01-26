НБУ считают, что изменения в украинской экономике будут происходить на фоне уменьшения международной помощи Украине.

Прогнозируется, что инфляция в Украине ускорится до 8,6% к концу 2024 года, хотя по итогам 2023 года этот показатель составил всего 5,1%. Увеличение потребительских цен ожидается летом 2024 года. Такие прогнозы обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Это будет происходить на фоне уменьшения международной помощи Украине. Однако, несмотря на это, ВВП страны продолжит расти.

В ближайшие месяцы ожидается, что инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона, а с середины года может немного ускориться. За счет исчерпания эффектов высоких урожаев в прошлом году, переноса расходов бизнеса на потребительские цены и восстановления потребительского спроса.

Прогноз НБУ показывает, что уже в 2025 году инфляция в Украине вернется в целевой диапазон. Прогнозируемые показатели инфляции на ближайшие три года таковы:

2024 г. – 8,6%;

2025 г. – 5,8%;

2026 год – 5%.

По данным Нацбанка, международная финансовая поддержка будет сохраняться, что позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость.

Нацбанк ожидает, что в 2024 году Украина получит около $37 млрд посредством внешних кредитов и грантов.

Экономический рост Украины будет продолжаться, хоть и с меньшими темпами. Прогноз роста реального ВВП по итогам 2023 года повышен до 5,7%, но на 2024 год пока ожидается рост на уровне 3,6%.

В 2024 г. ВВП вырастет на 3,6%, преимущественно благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. В дальнейшем, в 2025-2026 годах, рост экономики ускорится до 4-6% в год.

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